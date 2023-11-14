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Akdenizli mobilya ihracatçıları 10 ayda 723 milyon dolarlık dış satım yaptı

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Akdenizli mobilya ihracatçıları 10 ayda 723 milyon dolarlık dış satım yaptı
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), ocak-ekim döneminde 723 milyon 49 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AKAMİB'in açıklamasına göre, birlik, ekim ayında 81 milyon 740 bin dolarlık dış satım yaptı.

Ocak-ekim döneminde de AKAMİB'in ihracatı 723 milyon 49 bin dolara ulaştı.

Yılın 10 ayında en fazla dış satım, Irak, Birleşik Krallık ve ABD'ye yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Türk mobilyasının tanıtımını güçlendirecek çalışmaları dünyanın her noktasında sürdüreceklerini belirtti.

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