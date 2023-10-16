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Akbank'tan herkese uygun kredi seçeneği ! Bankaya bile gitmeden 50 Bin TL cebinde

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Akbank'tan herkese uygun kredi seçeneği ! Bankaya bile gitmeden 50 Bin TL cebinde
Akbank'ın muhteşem bir kampanyası sizleri bekliyor! Ödeme kolaylığına inanamayacaksınız! Ekonomik zorluklarınızı hafifletecek harika bir kredi fırsatı! Günlük ödeme miktarı sizi şaşırtacak: Bankaya gitmeden dahi 50 Bin TL cebinize! İşte başvuru ayrıntıları...

Akbank'ın muhteşem bir kampanyası sizleri bekliyor! Ödeme kolaylığına inanamayacaksınız! Ekonomik zorluklarınızı hafifletecek harika bir kredi fırsatı! Günlük ödeme miktarı sizi şaşırtacak: Bankaya gitmeden dahi 50 Bin TL cebinize! İşte başvuru ayrıntıları...

AKBANK SMS KREDİSİ DETAYLARINI DUYURDU

Son dönemde artan enflasyon, ekonomik krizlere yol açarak ülkemizde ve dünya genelinde birçok kesimi etkiledi. ABD Merkez Bankası faiz artırımı politikaları izlerken, bu kararlar döviz kurlarını ve altın fiyatlarını dalgalandırdı. T.C. Merkez Bankası da politika faizini yüzde 30'a çıkararak 500 baz puanlık bir faiz artırımına gitti. Yüksek faiz oranları günlük yaşamın ekonomik şartlarını etkilerken, vatandaşlar bütçelerini dengelemek için banka kredilerine yöneliyor.

ÖRNEK TABLO

Akbank'ın SMS kredisi kampanyası kapsamında en yüksek kredi limiti 50.000 Türk Lirası olarak belirlendi. Aynı ürünün azami taksit süresi ise 36 ay olarak açıklandı. Banka, örnek tabloyu şu şekilde sundu. Günlük sadece 95 TL ödeyeceksiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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