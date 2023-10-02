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Akbank Yönetim Kadrosunda Büyük Değişiklikler! Özgür Demirtaş İstifa Etti

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Akbank Yönetim Kadrosunda Büyük Değişiklikler! Özgür Demirtaş İstifa Etti
Akbank'ta yönetim kademesinde önemli değişiklikler meydana geldi. Bu değişikliklerin ardından Akbank, yeni atamaları hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bilgilendirme yaptı.

Akbank'ta yönetim kademesinde önemli değişiklikler meydana geldi. Bu değişikliklerin ardından Akbank, yeni atamaları hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bilgilendirme yaptı.

Yeni Genel Müdür: Cenk Kaan Gür

Daha önce genel müdürlük görevini Hakan Binbaşgil'in yürüttüğü Akbank'ta, yeni genel müdür olarak Cenk Kaan Gür'ün atanması kararlaştırıldı. Hakan Binbaşgil, 2012 yılından bu yana bu önemli görevi başarıyla sürdürmekteydi.

Hakan Binbaşgil'in Yeni Pozisyonu

Yeni yapılandırmada, Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı ve muharras üye pozisyonlarına getirildi. Bu değişiklikle birlikte Binbaşgil, bankanın üst düzey yönetiminde kritik bir role sahip olmaya devam edecek.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın İstifası

Bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın istifa kararı alması da gündeme damgasını vurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, Demirtaş'ın istifasının kabul edildiği ve bu kararın derhal yürürlüğe girdiği ifade edildi.

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