Akaryakıt Sektöründe Şok! Rekabet Kurumu 3 Şirketten Savunma İstedi

Akaryakıt sektörü, ülkemizin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, rekabetin korunması bu sektörde de büyük bir öneme sahiptir. Son günlerde, Rekabet Kurulu'nun Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Ltd. gibi büyük firmalar hakkında yürüttüğü soruşturma büyük ilgi çekmektedir. İşte bu soruşturmanın detayları.

Soruşturma Toplantısı Başladı

Rekabet Kurulu, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üç büyük firmanın rekabeti nasıl etkilediğini incelemek üzere bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın önemli bir adımı olan sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu 2. Başkanı Ahmet Algan başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Petrofis'in Hakim Durumu

Toplantıda, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri'nin 14 havalimanında elde ettiği yüksek ve istikrarlı pazar payı ele alındı. Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan inceleme sonucunda Petrofis'in aracı teşebbüslere yakıt tedariki pazarında hakim durumda olduğunu belirtti.

Ancak, bu durumun kötüye kullanıldığına dair somut bir bulguya ulaşılamadı. Temsilci, şikayetçiyi jet yakıtına aracılık hizmetleri pazarından dışlamaya yönelik Petrofis, THY Opet ve Triple Star arasında rekabeti kısıtlayıcı bir anlaşma veya uyumlu eyleme dair herhangi bir kanıt olmadığını vurguladı. Bu nedenle, bu teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği sonucuna varılamadı ve idari para cezası verilmesine gerek olmadığı kararı çıktı.

Kararın Açıklanması Bekleniyor

Rekabet Kurulu, bu soruşturmaya ilişkin nihai kararını yaklaşık 15 gün içinde açıklayacak. Ancak, kararın daha erken bir tarihte açıklanması durumunda, kamuoyuna Rekabet Kurumu'nun internet sitesi üzerinden duyurulacak.