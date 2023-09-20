Akaryakıt Litre Fiyatına 6 TL Zam! Motorin ve Benzin Fiyatları Çıldırdı..

Türkiye'de ve dünya genelindeki enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son bir ay içinde benzine ve motorine gelen yüksek zamlar, araç sahiplerini olumsuz bir şekilde etkiliyor. Depoyu doldurma dönemi artık eskide kaldı, ve tüketiciler her gün güncel fiyatları takip etmek zorunda kalıyorlar.

Benzin ve Motorin Fiyatlarındaki Artış

Son bir ay içinde akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler oldukça dikkat çekici. Brend petrolün fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artışlar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araştırmalara göre, geçtiğimiz dönemle kıyaslandığında benzin fiyatlarına yaklaşık olarak 2 TL, motorin fiyatlarına ise yaklaşık olarak 4 TL civarında bir zam yapıldığı görülüyor.

Artan akaryakıt fiyatları, sadece bireysel araç sahiplerini değil, aynı zamanda ticari taşımacılık yapan işletmeleri ve genel tüketici harcamalarını da etkiliyor. Taşıma maliyetlerindeki artış, sonuçta tüketici fiyatlarına yansıyor ve enflasyonun yükselmesine neden oluyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (20 Eylül 2023)

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 38,55 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 40,03 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,57 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,74 TL

Geçtiğimiz Aydaki Akaryakıt Fiyatları

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 36,13 TL

Gazyağı TL/lt: 34,73 TL

Motorin TL/lt: 36,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 36,51 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL

Artan akaryakıt fiyatları, tüketicilerin günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle uzun mesafe yolculukları yapanlar ve ticari araç sahipleri, bu artışlardan daha fazla etkileniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların takip edilmesi ve tasarruf önlemleri alınması, bu dönemde önem taşıyor.