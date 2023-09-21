Akaryakıt Fiyatları Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı! İşte Motorin ve Benzin Fiyat Listesi..

Dünya genelinde enerji piyasaları, son dönemde ciddi dalgalanmalar yaşamaktadır. Petrol fiyatları, 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak varil başına 95 dolara kadar yükselmiştir. Bu artış, akaryakıt fiyatlarının birkaç gün içinde görülmemiş zamlarla karşı karşıya kalabileceği anlamına gelmektedir.

Petrol fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

İşte bu faktörlerin bazıları:

1. Piyasanın Potansiyel Sıkılaşması: Dünya genelinde enerji talebi artmış, bunun sonucu olarak enerji piyasası potansiyel bir sıkılaşma yaşamıştır. Bu durum, petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur.

2. Suudi Arabistan'ın Üretim Kesintisi Kararı: Suudi Arabistan, petrol üretimini azaltma kararı almıştır. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, bu kararın petrol fiyatlarını artırmak amacıyla değil, piyasa istikrarını sağlamak ve dalgalanmaları önlemek amacıyla alındığını belirtmiştir.

3. Ekstra Üretim Kesintileri: Suudi Arabistan'ın aldığı ekstra üretim kesintisi kararı, OPEC+ ülkeleri arasındaki anlaşmayı desteklemiştir. Bu da petrol fiyatlarının yükselmesine katkı sağlamıştır.

4. Suudi Arabistan'ın Bütçe İhtiyacı: Suudi Arabistan, 2023 bütçesini dengelemek için daha yüksek petrol fiyatlarına ihtiyaç duymaktadır. IMF'nin tahminine göre, Suudi Arabistan'ın bütçesini dengelemek için varil başına 80,90 dolar seviyelerindeki petrol fiyatlarına gereksinimi vardır.

Petrol fiyatlarındaki bu artışlar, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının yeni rekorlara ulaşmasına neden olabilir. Şu an İstanbul'da benzinin litresi 38.56 TL, Antalya'da ise 39.77 TL iken motorinin litresi İstanbul'da 40.07 TL, Antalya'da 41.32 TL seviyesindedir. Ancak petrol fiyatlarındaki bu yükselişle İstanbul'da motorin fiyatlarının 45-46 TL, Antalya'da ise 47-48 TL bandına çıkabileceği öngörülmektedir.