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Akaryakıt Fiyatları: İşte Benzin ve Motorin Güncel Fiyat Listesi..

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Akaryakıt Fiyatları: İşte Benzin ve Motorin Güncel Fiyat Listesi..
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarında indirim olarak yansımaya devam ediyor. İşte 9 Ekim 2023 tarihli güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir için..
Akaryakıt Fiyatları: İşte Benzin ve Motorin Güncel Fiyat Listesi.. 1 15

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan fiyat düşüşleri, benzin ve motorin fiyatlarında indirim olarak yansıyor. İşte 9 Ekim 2023 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt Fiyatları: İşte Benzin ve Motorin Güncel Fiyat Listesi.. 2 25

İstanbul:

  • Benzin: 33.50 TL
  • Motorin: 40.13 TL
  • LPG: 18,61 TL
Akaryakıt Fiyatları: İşte Benzin ve Motorin Güncel Fiyat Listesi.. 3 35

Ankara:

  • Benzin: 34.11 TL
  • Motorin: 37.80 TL
  • LPG (Otogaz): 18.58 TL
Akaryakıt Fiyatları: İşte Benzin ve Motorin Güncel Fiyat Listesi.. 4 45

İzmir:

  • Benzin: 34.21 TL
  • Motorin: 37.95 TL
  • LPG (Otogaz): 18.23 TL
Akaryakıt Fiyatları: İşte Benzin ve Motorin Güncel Fiyat Listesi.. 5 55

Son güncellemelere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları bu şekilde belirlenmiştir. Ancak akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişebildiğinden, güncel fiyatları öğrenmek için yerel akaryakıt istasyonlarını veya resmi web sitelerini kontrol etmek her zaman en doğrusudur.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikler, sürücülerin günlük yaşantısını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Bu nedenle fiyat değişikliklerini yakından takip etmek, yakıt masraflarını planlamak isteyen sürücüler için önemlidir.