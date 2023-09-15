Akar: Konut satışı canlılığını koruyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 gerileyerek 122 bin 91'e düştü. Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

Konut satış rakamlarını değerlendiren Akar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Figen Akar, “Ağustos ayında yakalanan 122 bin 91 adetlik satış rakamı, gayrimenkul sektörünün canlılığını koruduğunu gösteriyor. Bu satış rakamı ile yılın en yüksek konut satış rakamını yakalamış olmamız sektördeki hareketliliğin devam ettiğini ortaya koyuyor” dedi. İpotekli konut satışlarının ise Ağustos ayında %26,1 azalarak 16 bin 375 olduğunu ifade eden Akar, “Bu durum, faiz oranlarının yüksek seyretmesinden kaynaklanıyor. Faiz oranlarının düşürülmesi halinde ipotekli konut satışlarının da artacağına inanıyoruz. Bu nedenle, hükümetin ve Merkez Bankası’nın bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Akar, yabancılara yapılan konut satışlarının da Ağustos ayında %42 azalarak 3 bin 58 olduğunu söyleyerek, “Son dönemde yabancı yatırımcıların konut piyasasına ilgisinin azaldığını görüyoruz. Bunun nedeni olarak yüksek enflasyonu gösterebiliriz. Türk Lirası’nın istikrar kazanması ve yabancı yatırımcılara cazip teşvikler sunulması halinde yabancılara yapılan konut satışlarının da artacağını düşünüyoruz. Bu konuda da hükümetin ve ilgili kurumların girişimlerini destekliyoruz” şeklinde konuştu.