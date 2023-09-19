Akar Fiyatlarına Yine ZAM! İşte Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları..

Akaryakıt fiyatları, son dönemde üst üste gelen zamlarla gündemdeki yerini koruyor. Her gün arama motorlarında güncel akaryakıt fiyatlarını araştıran vatandaşlar, yakıt giderlerini takip etmek istiyorlar. İşte 19 Eylül 2023 tarihine ait güncel benzin ve motorin fiyatları:

Benzine ve Motorine Zam Geldi:

Benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam geldi.

Motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,03 TL zam yapıldı.

İstanbul (Anadolu Yakası) Fiyatları:

Benzin fiyatı: 38,47 TL

Motorin fiyatı: 39,92 TL

LPG fiyatı: 17,14 TL

İstanbul (Avrupa Yakası) Fiyatları:

Benzin fiyatı: 38,51 TL

Motorin fiyatı: 39,99 TL

LPG fiyatı: 17.60 TL

Ankara Fiyatları:

Benzin fiyatı: 39,08 TL

Motorin fiyatı: 40,54 TL

LPG fiyatı: 17,59 TL

İzmir Fiyatları:

Benzin fiyatı: 39,18 TL

Motorin fiyatı: 40,70 TL

LPG fiyatı: 17,33 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu güncellemeler, araç sahipleri için ekonomik planlamalarını etkileyebilir. Yakıt fiyatlarının gelecekteki seyri hakkında bilgi sahibi olmak, bütçeyi doğru yönetmek için önemlidir.