AirBnb İçin Yeni Düzenlemelerin Detayları Açıklandı

San Francisco temelli popüler ev kiralama hizmeti AirBnb için yeni düzenlemelerin ayrıntılarına dair bilgiler belirlendi. Ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanan bu düzenlemelere göre, apartmanlarda kiralama yapmak isteyenler diğer sakinlerden onay almak zorunda kalacaklar. Aynı zamanda, kiralanan konutlar için "turizm konutu" tabelası zorunluluğu getirilecek.

TBMM Komisyonundan AirBnb Düzenlemesi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, son zamanlarda AirBnb konusunda düzenleme yapılacağının sinyallerini vermişti. Bu açıklamaların ardından düzenlemelerin detayları belirlendi.

Bloomberg ile yapılan bir röportajda belirtilenlere göre; AirBnb için kiralanan dairelerde yangın merdiveni olması zorunlu hale gelecek. Buna ek olarak, turizm konutu tabelası zorunluğu da tekrar vurgulandı.

Apartman Sakinlerinin İzin Hakları

Eğer bir daire sahibi, konutunu AirBnb üzerinden kiralamak istiyorsa, diğer apartman sakinlerinin onayını almak zorunda. Bu onay alınmadığı durumda, dairenin AirBnb üzerinden kiralanması mümkün olmayacak. Konuyla ilgili kaynaklar, yeni düzenlemelerin sadece bu maddelerle sınırlı olmadığını, ilerleyen günlerde farklı maddelerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

TBMM Komisyon Başkanı Karaismailoğlu'nun Açıklamaları

Adil Karaismailoğlu, yeni yasama yılında TBMM gündeminde bulunan bu düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Karaismailoğlu, turizm sektörünü daha da canlandırmak adına bu tür düzenlemelerin gerekliliğini vurgulayarak, Airbnb ve benzeri platformlardan alınan hizmetlerin kayıtlı ve düzenli olmasının önemine değindi.

Özellikle vergi mükellefi olma, kanunlara uygun işletme ve turizm tesislerinin yasalara uygun olması gibi konular üzerinde durulması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, bu konuda yapılacak çalışmaların yeni yasama yılına yetişmesi temennisinde bulundu.