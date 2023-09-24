Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Destek! 2.125 TL'ye Kadar Ödeme Yapılacak! İşte Detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden dar gelirli vatandaşlara yönelik mali destek sağlamaya devam ediyor. Bu bağlamda, belirlenen başvuru koşullarına uygun olan vatandaşlar için ödemeler yapılmaya başlandı. İşte bu önemli konu hakkındaki tüm ayrıntılar.

2.125 TL'ye Kadar Ödemeler: Kimler Yararlanabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı finansal yardımlar, hane içinde kişi başına düşen gelir seviyesine bağlı olarak belirlenmektedir. Eğer bu şartlara uyuyorsanız, siz de 850 TL ile 1250 TL arasında bir ödeme alabilirsiniz. Fakat bu sadece başlangıç; hak sahibi olduğunuzda ekstra olarak çeşitli destekler de sizinle oluyor.

Elektrik Faturası ve Çocuk Desteği: Ek Ödemeler Neler?

Finansal yardımlar sadece belirlenen ana ödemeler ile sınırlı değil. Hak sahibi olan vatandaşlara ek olarak elektrik faturası desteği ve çocuk desteği de sağlanıyor. Elektrik faturası desteği için yatırılan miktar 112 TL ile 225 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Eğer bir de çocuğunuz varsa, aylık olarak 350 TL ile 650 TL arasında bir çocuk desteği de alabilirsiniz.

Eylül Ayı Ödemeleri ve Toplam Bütçe

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül ayı içinde hak sahiplerine maddi desteklerini hesaplarına yatırmış durumda. Toplamda 4.3 milyar TL gibi büyük bir ödeme bütçesi ayrıldı. Bu destekler, geçen yıl başlatılan aile yardım ödemeleri kapsamında da devam ediyor.