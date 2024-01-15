Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Müjdeyi Verdi: Sosyal Yardım Ödemelerinde Büyük Artış Var!

Türkiye'de sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde önemli bir artış gerçekleşti. Bu değişiklik, özellikle düşük gelirli birey ve aileler için hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında bu artış sağlandı.

Yenilenen Sosyal Yardım Modelleri ve Hedefleri

Sosyal hizmet modellerinde yapılan bu yeniliklerle, yaşlılara, engellilere ve engelli yakınlarına yönelik aylıklarda ciddi artışlar mevcut. Örneğin, yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya, %40-69 arası engelli vatandaşların aylıkları 1874 liradan 2 bin 797 liraya, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları ise 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseltildi.

18 Yaş Altı Engelli Yakınlarına Ödenen Yardımlar

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylık da 1874 liradan 2 bin 797 liraya çıkarıldı. Bakan Göktaş, engellilerin sosyal çevrelerinden ayrılmadan aileleriyle bir arada olmalarının önemini vurguladı ve bu doğrultuda Evde Bakım Yardımı uygulamasının başlatıldığını hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı ve Ekonomik Destekler

Geçtiğimiz sene toplam 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı yapıldığı belirtildi. Bu yardım, ortalama 560 bin engelli vatandaşa ulaştı. Ocak-Temmuz dönemi için bu yardım 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkarıldı.

Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetleri

Çocukların aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunulduğunu belirten Göktaş, SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarının da ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseltildiğini açıkladı. Koruyucu ailelere yapılan ödemeler de 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı.

Toplumsal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi

Bakan Göktaş, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasına, güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modellerini uygulamaya devam edeceklerini vurguladı. Vatandaşlar arasında ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet sunma prensibiyle, toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya odaklanıldığını belirtti. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleriyle desteklenmesi bu süreçte önemli bir yer tutuyor.

Geleceğe Yönelik Planlar ve Beklentiler

Yapılan bu yeni düzenlemelerle, sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Bu adımların, Türkiye'de sosyal yardım ve hizmet alanında önemli bir ilerleme olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden birey ve ailelere sağlanan bu destekler, sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunacak.

Bu gelişmeler, Türkiye'de sosyal yardım ve hizmetlerin geliştirilmesi adına atılan önemli adımları yansıtıyor. Hükümetin, özellikle ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşlara yönelik bu yardım ve desteklerle yaşam kalitelerini yükseltme çabası takdire şayan. Sosyal yardım programlarındaki bu artışlar, toplumun dezavantajlı kesimlerine önemli bir destek sağlayarak, toplumsal dayanışma ve refahın artırılmasına katkı sağlıyor. Bu gelişmeler, aynı zamanda Türkiye'nin sosyal politikalar alanında attığı olumlu adımları da gösteriyor ve geleceğe dair umut verici bir tablo çiziyor.