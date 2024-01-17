Aile Bakanlığı'ndan Dev Sosyal Destek: 18-55 Yaş Aralığına 6.667 TL Nakit Yardım

Türkiye'de sosyal yardımların önemli bir boyutunu oluşturan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü destek programları, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle az bilinen fakat büyük bir öneme sahip olan İşe Başlama Yardımı programında yaşanan güncellemeler, vatandaşlara ciddi finansal destek sağlamakta.

İşe Başlama Yardımı ve Etki Alanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunmuş olduğu İşe Başlama Yardımı, işsiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşları kapsayan bir sosyal yardım programıdır. Bu program, düzenli olarak sosyal yardım alan hanelerde yaşayan, 18-55 yaş arasında ve çalışmalarına herhangi bir engeli bulunmayan işsiz vatandaşlar için geçerlidir. Bu bireyler, Aile Bakanlığı tarafından İŞKUR'a yönlendirilerek uygun iş fırsatları ile buluşturuluyor.

İŞKUR Yönlendirmesi ve İş İmkanları

İŞKUR, eğitim, deneyim ve becerilerine uygun işleri bu vatandaşlar için bulmakta. Yapılan iş görüşmeleri sonucunda iş bulan vatandaşlar, işe başladıkları anda Aile Bakanlığı'nın sağlamış olduğu İşe Başlama Yardımı kapsamında tek seferlik nakit ödeme alma hakkı kazanıyor.

Yardım Miktarındaki Artış

İşe Başlama Yardımı önceden brüt asgari ücretin üçte biri kadar iken, Temmuz 2023'ten itibaren 4.471 TL olarak belirlenmişti. Ancak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari ücrete yapılan %49'luk zam ile birlikte bu ödeme 6.667 TL'ye yükseltildi. Yeni brüt asgari ücretin 20.002 TL olarak belirlenmesiyle, bu yardım da otomatik olarak artış gösterdi.

Vatandaşlar için Kazanç Kapısı

Bu yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar, işe başladıkları takdirde asgari ücret kadar maaşın yanı sıra, Aile Bakanlığı tarafından sağlanan 6.667 TL'lik tek seferlik sosyal yardımı da alacaklar. Bu durum, iş arayışı içinde olan bireyler için maddi destek ve önemli bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor.

Bu programın getirdiği fırsatlar ve sosyal destekler, iş arama sürecinde olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlamakta. Aile Bakanlığı'nın bu girişimi, sosyal yardım programlarının etkinliğini ve kapsamını artırarak Türkiye'deki sosyal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor.