Ahmet Kurtuluş Açıkladı: 2024 Yılında Asgari Ücret Ne Olacak?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, yaklaşan asgari ücret zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtuluş'a göre 2024 yılında asgari ücretlilere yaklaşık 17.100 TL'lik bir artış bekleniyor.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararla politika faizi yüzde 35'e çıkarıldı. Bu oranın ekonomik dengeler üzerindeki etkisi merak konusu oldu. Enflasyonla mücadelede bu faiz artışının yeri ve önemi ne?

Enflasyon ve Faiz Artışı İlişkisi

Ahmet Kurtuluş'un Milliyet'e verdiği röportajda belirttiği üzere faiz artışları enflasyonla mücadelede sıkça başvurulan bir yöntem. “Faizlerin yükseltilmesi aslında enflasyonun yükselmesine sebep olmaz, tam tersine enflasyonla mücadelenin bir parçasıdır” diyen Kurtuluş, ekonomi yönetiminin bu stratejiyi sıklıkla kullandığına dikkat çekti.

Enflasyon Tahmini ve Sonuçları

Kurtuluş, 2024 sonu enflasyon beklentisinin yüzde 70 civarında olacağını ifade ediyor. Bu tahmin doğrultusunda, SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurlar için yüzde 42-43 arasında bir enflasyon farkı bekleniyor.

Memur ve Emekliler İçin Zam Oranı

Memur ve memur emeklileri için ekstra bir toplu sözleşme zammının eklenmesi bekleniyor. Kurtuluş, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 50 civarında bir artışın olacağını öngörüyor.

Asgari Ücrete Beklenen Artış

Asgari ücretle ilgili olarak da önemli açıklamalar bulunan Kurtuluş, Cumhurbaşkanı'nın çalışan ve emeklilere yönelik enflasyon karşısında koruyucu yaklaşımını vurguluyor. 2024 yılında asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir artışla belirleneceğini ifade eden Kurtuluş, yüzde 50'lik bir artışın gündemde olduğunu belirtiyor.

Piyasa Tepkisi

17.100 TL civarında bir asgari ücret artışı beklenirken, işçi ve işverenler arasında bu konuda bir hoşnutsuzluk yaşanmasının olası olmadığını belirtiyor. Ayrıca, asgari ücret desteğinin 750 TL seviyesine yükseltilmesi olasılığını da dile getiriyor.