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Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakan Kasapoğluburs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. 

Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8" olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.

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