Adra GYO'nun Halka Arzı Hangi Bankalarda Gerçekleşecek?" | "Adra Gayrimenkul Halka Arzı, Katılım Endeksine Uygun mu ve Helal mi?

Adra Gayrimenkul halka arz oluyor. Adra GYO halka arz tarihleri SKP tarafından halka arzın onaylanmasının ardından merak konusu oldu. Adra Gayrimenkul, halka arz yoluyla 220.000.000 TL olan mevcut sermayesini 73.700.000 TL artırarak 293.700.000 TL’ye çıkaracak. Adra GYO halka arzında ek satış veya mevcut ortak pay satışı olmayacak. Adra GYO halka arz hangi bankalar, katılım endeksine uygunmu

ADRA GAYRİMENKUL (GYO) HALKA ARZ NE ZAMAN?

Adra GYO halka arz tarihinin 13-14-15 Eylül 2023 olarak açıklanacağı öngörülmektedir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.

ADRA GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bu hafta halka arz oluyor. Adra Gayrimenkul, halka arz yoluyla 220.000.000 TL olan mevcut sermayesini 73.700.000 TL artırarak 293.700.000 TL’ye çıkaracak.

ADRA GAYRİMENKUL (GYO) HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Adra GYO halka arzında ek satış veya mevcut ortak pay satışı olmayacak ve 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.