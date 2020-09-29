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ADİL PELİSTER: “KİMYA SEKTÖRÜMÜZ İÇİN FİNANSAL DESTEKLERDE ÖNCELİK BEKLİYORUZ”
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ADİL PELİSTER: “KİMYA SEKTÖRÜMÜZ İÇİN FİNANSAL DESTEKLERDE ÖNCELİK BEKLİYORUZ”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

ADİL PELİSTER: “KİMYA SEKTÖRÜMÜZ İÇİN FİNANSAL DESTEKLERDE ÖNCELİK BEKLİYORUZ”

Pelister, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın öncelikle ülkemize, üretici ve ihracatçılarımıza, sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. YEP hedeflerinin yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi olarak 3 ana temada belirlendiğini görüyoruz. Bu temalarda öne çıkan finansal istikrarın sağlanması, yatırım ortamının da iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle de kimya sanayinde yeni yatırımlara öncelik verilmesi ve kimya sektörümüze finansal desteklerde ayrıcalık gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca dijital dönüşüme hız kazandırılması, e-hizmetlerin yaygınlaştırılması, yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme başlıkları da dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya sektörümüz, ülkemizin ekonomisine ve büyümesine büyük katkı sunuyor. Pandemi dolayısıyla tüm dünyanın olumsuz etkilendiği bir ortamda medikal ürünleri, dezenfektan, kolonya, sabun gibi stratejik sektörlerde artan gereksinim kimya sektörümüzün hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması için kimya sektörü olarak büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi dijital dönüşüm, ihracatçı firmalarımızın rekabetçi ve sürdürülebilir olması, aynı zamanda yüksek katma değerli üretim altyapısı için gerekli olan önemli bir süreç. İKMİB olarak her zaman bu vizyonla hareket ediyoruz ve bu konuda ticaret heyeti, ödül töreni gibi faaliyetlerimizi dijital olarak gerçekleştiren ilk Birlik olmaktan da gurur duyuyoruz. Pandemi sonrası yeni normalde de ülkemizin büyümesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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