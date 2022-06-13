ABD'ye ihracat yılın ilk 5 ayında 6 milyar doları aştı

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 6 milyar 72 milyon 901 bin dolara ulaştı.

EKONOMİ 13.06.2022, 20:14
ABD'ye ihracat yılın ilk 5 ayında 6 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD, yılın 5 ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. ABD'ye yapılan ihracat ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 6 milyar 72 milyon 901 bin dolara yükseldi. ABD'nin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 6,52 oldu.

ABD'ye bu dönemde en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı. Kimyevi maddeler ve mamullerinin ABD'ye dış satımı ilk 5 ayda yüzde 55,2 artışla 682,7 milyon dolara çıktı.

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin 68 kentinden dış satımın yapıldığı ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'u sırasıyla Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve İzmir takip etti.

İstanbullu şirketlerin ABD'ye dış satımı, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4 artarak 2 milyar 378,3 milyon dolara yükseldi.

"Demir-çelik sektörü, iki ülke ticari ilişkilerinde çok daha önemli rol oynama potansiyeline sahip"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-Amerikan ticaretinin geçen yılın sonunda 28 milyar dolar ile rekor seviyelere ulaştığını, bu kuvvetli yükselişi 2022'nin ilk 5 ayında da görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yalçındağ, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere bakıldığında, yılın ilk 5 ayında ABD ile ticaret hacimlerinin yüzde 32 artışla 13 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl tarihimizde ilk defa ABD ile ikili ticaretimizde ticari fazla vermeye başlamıştık. Bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmiş olmaktan dolayı ziyadesiyle gururluyuz." dedi.

İhracattaki pozitif ayrışmayı, Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu sektörlerin taşıdığını ifade eden Yalçındağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta demir-çelik sektörü olmak üzere, kimyevi maddeler, otomotiv endüstrisi, mücevherat ve hazır giyim kategorilerinde geçen yıla oranla güçlü artışlar söz konusu. Özellikle demir-çelik ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 90'a yaklaşan güçlü bir artış görüyoruz. Bu noktada özellikle Section 232 uyarınca ülkemize uygulanan alüminyum ve çelik ek vergilerinin Türk sanayicilerini ne kadar zora soktuğunun da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Söz konusu ek vergilere rağmen ABD'ye ihracatımızda başı çekmeye devam eden demir-çelik sektörünün iki ülke ticari ilişkilerinde çok daha önemli rol oynama potansiyeline sahip olduğunun bilincindeyiz. Konunun çözümüne ilişkin öneri ve taleplerimizi Amerikalı muhataplarımızla paylaşmaya devam ediyoruz."

"ABD eylem planımızı eyaletleri merkeze alan bir yaklaşımla kurguladık"

Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'nin, Türkiye'nin ticaretteki en önemli stratejik ortaklarından olmakla birlikte ihracattaki en büyük ikinci, ithalatında da en büyük dördüncü partneri konumunda olduğunu bildirdi.

ABD'nin birbirinden farklı dinamiklere sahip 50 eyaletten oluşan, 21 trilyon dolarlık ekonomiye sahip bir ülke olduğuna işaret eden Yalçındağ, "Eyaletlerin birbirinden farklı sosyal ve iktisadi dinamiklere sahip olduğunu dikkate alarak ABD eylem planımızı eyaletleri merkeze alan bir yaklaşımla kurguladık. Bu sebeple ABD pazarında halihazırda bulunan ya da pazara girmek isteyen Türk firmalarımızın etkin temsiliyeti için Türkiye-ABD İş Konseyi'mizin çatısı altında Kaliforniya, Florida, Illinois, Massachusetts, New York, Tennessee, Texas ve Virginia'da eyalet komitesi kurduk." diye konuştu.

Yalçındağ, eyalet komitelerinin verimliliğini artırmak üzere yıllık konferanslara ek olarak 2022 yılı içerisinde 2 eyalette, 2023 yılında ise 3 eyalette roadshow gerçekleştirmeyi planladıklarını aktararak, "Böylelikle hedef eyaletin önde gelen iş ve siyaset dünyası liderleriyle Türk iş insanları arasındaki sürdürülebilir ilişkiyi tesis ederek 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimize hızla ulaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yorumlar (0)
27
açık
Namaz Vakti 13 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:24
Öğle 13:09
İkindi 17:09
Akşam 20:44
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31