ABD ve Birleşik Krallık'ın ambargosu, Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 2,8'ini etkileyecek

ABD ve Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolüne ambargo kararı, Rusya'nın bu ülkelerin petrol ithalatındaki payını gündeme getirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, ABD ve Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı günlük 10,5 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Bu miktarın 7,8 milyon varilini ham petrol oluşturuyor.

Geçen yıl ham petrol ve petrol ürünleri ihracatından yaklaşık 180 milyar dolar gelir elde eden Rusya, toplam ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yüzde 1,5'ini Birleşik Krallık'a, yüzde 1,3'ünü ise ABD'ye yapıyor.

Böylece, ABD ve Birleşik Krallık'ın açıkladığı ambargo kararı, Rus ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yüzde 2,8'ini kapsayacak.

Bu nedenle ambargo kararının petrol fiyatlarındaki etkisinin sınırlı kalabileceği öngörülüyor. Avrupa'nın da petrol ambargosu uygulaması durumunda petrol fiyatlarının tırmanacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolün varil fiyatı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan 8 Mart'a kadar 96,6 dolar seviyesinden yüzde 37,6 artışla yüzde 133 doları gördü.

Rusya toplam ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını Avrupa'ya yapıyor.

ABD'nin petrol ürünleri ithalatının yüzde 9'u Rusya'dan

ABD'nin toplam ham petrol ve petrol ürünleri ithalatında Rusya'nın payı yüzde 9, Birleşik Krallık'ın ithalatında ise yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.

TankerTrackers.com verilerine göre, ABD'nin Rusya'dan en son sipariş ettiği petrol kargolarının değeri 600 milyon dolar seviyesindeydi.

ABD, Ukrayna saldırısının başladığı 24 Şubat'tan itibaren Rusya'dan petrol ithalatını sıfırladı.

ABD, Rus petrolüne ambargo ihtimalini gündeme getirmesinden bu yana hali hazırda yaptırım uyguladığı Venezuela ile uzun bir aradan sonra resmi temasları başlattı.

Öte yandan, Rus petrolüne yönelik yasağın, ABD'de galon başına 4 doların üzerine çıkan benzin fiyatlarını daha da yukarıya taşıyabileceği yönelik eleştiriler de dile getiriliyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan ABD'nin Rus petrolünü ilk etapta farklı ülkelerden tedarik edebileceği, orta vadede ise üretimiyle ikame edebileceği öngörülüyor.