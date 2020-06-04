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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,1 milyon varil azaldı.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 532,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta ise 7,9 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 4 milyon varil (yüzde 0,6) artışla 647,8 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 2,8 milyon varil (yüzde 1,1) artışla 257,8 milyon varile ulaştı. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta ise 700 bin varil düşmüştü.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon varil azalarak 6,1 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı da günlük ortalama 382 bin varil azaldı ve 2,8 milyon varile düştü.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 23-29 Mayıs tarihlerinde ortalama 232 bin varil düşüşle yaklaşık 11,2 milyon varile geriledi. Bu rakam, 22-28 Şubat arasında 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil olması bekleniyor.

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AbdPetrolStok
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