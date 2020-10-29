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ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte rekor seviyede büyüdü

Ülke ekonomisi, bu yılın üçünce çeyreğinde yüzde 33,1 ile rekor seviyede büyüme gösterdi.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte rekor seviyede büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 33,1 ile rekor seviyede büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 33,1 arttı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte rekor hızda büyüme kaydeden ABD ekonomisine ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 31 büyümesi yönündeydi.

Kovid-19 nedeniyle ikinci çeyrekte tarihi daralma yaşamıştı

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,4'lük rekor seviyede küçülme yaşamıştı. 

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesi ve işletmelerin yeniden açılması üçüncü çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat ve sabit yatırımlardaki artışın, federal hükümet harcamaları ile yerel hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 3,7 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 3,5'lik artış kaydetti. Beklentiler bu verinin yüzde 4 artması yönündeydi.

Piyasalar verileri fiyatlıyor

Büyüme verisi öncesi 1,17 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, açıklamanın ardından bu seyrini korudu. Dolar/TL ise 8,3124'den 8,3133'e tırmandı.

Diğer taraftan, 1,873 dolardan işlem gören altının onsu 1,863 dolara gerilerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 0,771’den 0,776’ya çıktı.

Veri öncesi 37,89 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı ise 37,77 dolara geriledi.

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