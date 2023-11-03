ABD Ekim Ayı İstihdam Raporu Açıklandı: Beklenenden Düşük Artış ve İşsizlik Oranında Yükseliş Var

ABD'nin iş gücü piyasası, dinamik yapısını ve ekonominin genel performansını yakından yansıtan önemli bir göstergedir. Ekim ayına ilişkin açıklanan istihdam raporu, ekonomistler ve yatırımcılar tarafından merakla takip edilmekte ve piyasalarda önemli dalgalanmalara neden olabilmektedir. Bu çerçevede, ABD Çalışma Bakanlığı'nın son istihdam raporu, hem iş arayan vatandaşlar hem de piyasa analistleri için kritik veriler sunuyor.

Ekim Ayında İstihdamdaki Artışın Değerlendirmesi

Ekim ayında, ABD'deki tarım dışı sektörlerde kaydedilen 150 bin kişilik istihdam artışı, piyasa beklentilerinin gerisinde kalmıştır. Öngörüler, bu dönemde 180 bin kişilik bir artışa işaret ederken, gerçekleşen rakam bu tahminlerin altında bir performans sergiledi. Özellikle sağlık hizmetleri, kamu ve sosyal destek sektörleri bu dönemde istihdam artışında öne çıkan alanlar oldu. Ancak, bazı sektörlerde yaşanan grevler, özellikle imalat sektöründe istihdamı olumsuz yönde etkiledi.

İşsizlik Oranındaki Değişim

Diğer yandan, işsizlik oranındaki küçük de olsa artış dikkat çekicidir. Yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükselen işsizlik oranı, piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izledi. İşsiz sayısı, ekimde 146 bin kişi artarak 6 milyon 506 bin kişiye ulaştı. Bu durum, iş gücü piyasasında yaşanan dinamik değişimleri ve var olan istihdam sıkıntılarını gözler önüne seriyor.

İş Gücüne Katılım Oranı ve Çalışma Saatleri

İş gücüne katılım oranı, ekim ayında 0,1 puanlık bir azalışla yüzde 62,7'ye düştü. Bu düşüş, iş arayan bireylerin veya çalışmak isteyip de iş bulamayanların oranında yaşanan bir azalmaya işaret edebilir. Aynı zamanda, haftalık ortalama çalışma saati de 34,3'e gerileyerek, iş gücü piyasasındaki toplam çalışma süresinde bir azalma olduğunu gösteriyor.

Ortalama Saatlik Kazanç ve Ücret Enflasyonu

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yakından izlenen ortalama saatlik kazançlar, ekim ayında yüzde 0,2 oranında bir artış göstererek saat başına 34 dolara yükseldi. Bu artış, piyasa beklentilerinin bir miktar altında kalmasına rağmen, işçilerin ücretlerindeki genel eğilimin pozitif yönde olduğunu kanıtlar nitelikte.

İmalat Sektöründe Grev Etkisi ve Analist Yorumları

İmalat sektöründe yaşanan grevler, özellikle Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'nın (UAW) öncülüğünde gerçekleşen eylemler nedeniyle, istihdam rakamları üzerinde baskı yaratmıştır. Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın ve ücret enflasyonundaki soğumanın, iş gücü piyasası koşullarında bir gevşeme olduğunu işaret ettiğini belirtiyorlar. Bu durum, gelecek dönemde istihdam politikalarının ve ekonomik teşviklerin yönü açısından belirleyici olabilir.