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AB tescilli Malatya kayısısı 115 ülkede damakları tatlandırdı

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'dan son 10 yılda 115 ülkeye 1 milyon 2 bin 839 ton kuru kayısı ihraç edilerek, ülke ekonomisine 3 milyar 312 milyon 351 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

AB tescilli Malatya kayısısı 115 ülkede damakları tatlandırdı

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu kentte, 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı, kentte yaşayan insanların en önemli geçim kaynağı konumunda bulunuyor.

Malatya'da haziran ayında başlayan Temmuz sonunda ise tamamlanan hasat sürecinin ardından kurutulan kayısılar, dünyanın dört bir köşesinde damakları tatlandırıyor.

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