AB, nükleere ve doğal gaza ihtiyaç duyuyor

Von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından yapılan basın toplantısında, artan enerji fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da tüketici ve işletmelerin artan enerji fiyatlarından endişe duyduğunu belirten von der Leyen, söz konusu enerji krizinin küresel bir durum olduğunu anlattı.

Von der Leyen, kısa dönemde yoksul tüketicilerin ve yüksek enerji fiyatlarına maruz kalan işletmelerin desteklemesi gerektiğine işaret ederek AB üyesi 20 ülkenin buna yönelik çeşitli tedbirler açıkladığını ifade etti.

Orta ve uzun vadede enerjide dayanıklılığı ve bağımsızlığı artıracak ilave tedbirler üzerinde çalışacaklarını vurgulayan von der Leyen, "Stratejik doğal gaz rezervinin nasıl kurulacağını ve ortak doğal gaz satın alma olanaklarını araştırmaya karar verdik." dedi.

Von der Leyen, farklı doğal gaz tedarikçileri edinmeye de yoğunlaşacaklarına dikkati çekerek "Sahip olduğumuz gaz arzını çeşitlendirecek ve eş zamanlı biçimde ara bağlantı çalışmalarını hızlandıracağız. Gaz ve elektrik piyasası ile Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) piyasasının işleyişini değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu çalışmalarını aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi'nde sunacaklarını anlatan von der Leyen, AB'nin daha fazla temiz ve yenilenebilir enerjiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Von der Leyen, son yıllarda yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim maliyetlerinin azaldığını, güneşten elektrik üretimin 10 yıl öncesinden 10 kat ucuz olduğunu, rüzgarın 10 yıl öncesinden yüzde 50 daha uzun bir hal aldığını dile getirdi.

Yenilenebilir kaynakların karbon salmadığını, yerli üretim olduğunu ve enerji de bağımsızlığa katkı sağladığını hatırlatan von der Leyen, "Yenilenebilir enerjinin yanında nükleer gibi istikrarlı bir kaynağa ve geçiş sürecinde de doğal gaza ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu

Von der Leyen, yenilenebilir ve nükleerin yerli enerji kaynakları olduğunu, Avrupa'da kullanılan doğal gazın ise yüzde 90'ının ithal edildiğini hatırlattı.