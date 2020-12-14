EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'na göre Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği konferansı bir an önce düzenlemeli ve Avrupa'ya gidecek enerji için en makul seçeneğin Türkiye olduğu vurgusu net bir şekilde işlenmeli.

AB ile krizin çözümü enerjiden geçiyor

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili nihai kararını Mart 2021’de açıklayacağını duyurması yeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Türkiye’nin bu süreçte diplomasi kanalları ve lobi faaliyetlerine ağırlık vermesi gerektiğine işaret eden uzmanlar, AB ile Ankara arasındaki krizin çözümünün enerji hatları üzerinden geçtiği görüşünde…

Son dönemlerde Türkiye ile başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere kimi AB ülkeleri arasında yaşanan gerilimin ardından birliğin Ankara’ya karşı nasıl bir tavır izleyeceği merak konusu olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde toplanan AB Liderler Zirvesi’nden yaptırım kararı çıkmadı ancak Birlik Mart 2021’deki toplantıda bu tarz bir adım atabileceğinin sinyalini verdi.

Önümüzdeki aylar son derece kritik

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre önümüzdeki süreç son derece kritik…

“Almanya’nın ağırlığını koymasıyla Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye’ye karşı yaptırımların genişlemesi hayali bu zirvede gerçekleşmedi” diyen Kumbaroğlu’na göre Mart 2021’e kadar Ankara çok daha proaktif bir yaklaşım ortaya koymalı.

Önümüzdeki ayların bu anlamda son derece kritik olduğuna işaret eden Kumbaroğlu’nun üzerinde durduğu en önemli konulardan biri Ankara’nın bu süre zarfında AB ülkeleri nezdinde diplomasi ve lobi kanallarını işleterek haklılığını anlatması.

Cumhurbaşkanı’nın konferans çağrısı iyi işlenmeli

“Bunları yaparken bir yandan da Akdeniz’de deniz yetki alanlarımızın hukuki temelini geliştirecek adımlar atmamız önemli” diyen EED Başkanı Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Çözüm diplomasinin yetkinliği ve etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. Çözüm noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diyalog ve diplomasiye açık olduğumuzu belirten açıklamasını önemli buluyorum.

Bilindiği üzere bu açıklamalar yapılırken Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin yer alacağı bir konferans önerisi olarak ortaya konmuştu. Ki bence bu son derece kritik, Akdeniz düğümünün çözümüne yönelik önemli bir hamle olur. Bu süreçte Türkiye’nin söz konusu konferans çağrısını iyi işlemesi ve konuyla ilgili insiyatif üstlenmesi, organizasyona ilişkin net girişimlerde bulunması gerekiyor…”

Enerji zeytin dalı olabilir

EED Başkanı Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye ile AB ülkelerinin arasındaki krizi çözebilecek yegane konunun ‘enerji’ olduğu görüşünde…

Olası bir konferansta da Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve bu kaynakların Avrupa’ya nasıl götürülebileceği konusunun ana gündem maddeleri içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kumbaroğlu, çözüm senaryosuna ilişkin şunları söyledi:

“AB ile yaşanan krizde çözümün anahtarı burada… Çünkü Akdeniz’deki deniz yetki alanı kavgası özünde bir enerji kavgasıdır. Ortadoğu’daki petrol mücadelesi Akdeniz’de doğalgaz mücadelesi olarak hayat bulmuş, AB zirvesine yaptırım tehdidi olarak taşınmıştır.

Türkiye’nin doğu ve batı arasındaki enerji naklinde ne denli hayati bir rolü olduğunu iyi anlatabilmesi, aslında Avrupa’nın çıkarlarının da bizim üzerimizden geçtiğini karşı tarafa net bir şekilde aktarabilmesi lazım. Mevcut krizin sürmesi halinde her iki taraf da ciddi zararlar görebilir. Eğer enerji bir ‘zeytin dalı’ olarak kabul edilir ve karşılıklı adımlar gelirse hem Ankara’nın hem AB’nin kazanacağı çok şey var.”