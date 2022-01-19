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AB düzenleyicisinden enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi Başkan Yardımcısı Thedeen, Avrupa Birliği'nde Bitcoin gibi yüksek enerji tüketen kripto madenciliğinin yasaklanması gerektiğini bildirdi.

AB düzenleyicisinden enerji yoğun kripto madenciliğin yasaklanması çağrısı

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, kripto paraların daha verimli teknolojilere yönelmesi gerektiğini belirtti.

Kripto madenciliğindeki "iş ispatı" modelinin yüksek enerji tükettiğine dikkati çeken Thedeen, "Çözüm, iş ispatını yasaklamak." ifadesini kullandı.

Thedeen, söz konusu model yerine "hisse ispatı" algoritmalarının kullanılabileceğini, bu modelin enerji tüketiminin çok daha düşük olduğunu anlattı.

Cambridge Üniversitesinin çalışmasına göre, küresel elektriğin binde 6'sını Bitcoin madenciliği tüketiyor.

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