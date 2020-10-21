8. Dünya Kalite Zirvesi Miami’de toplanıyor

Türk ve Amerikalı iş adamlarının da davet edildiği 8. Dünya Kalite Zirvesi; iş, sanat, siyaset dünyasından önemli isimlere de ev sahipliği yapacak.

Fahri Ustaoğlu yönetimindeki LobinWorld tarafından gerçekleştirilecek 8. Dünya Kalite Zirvesi, kalite bilincini geliştirmek ve markalar için geleceğin habercisi olan AR-GE’nin önemini konuşmak için Miami'de toplanıyor.

LobinWorld bu amaçla Miami’de, Türkiye’nin önde gelen sanayici ve iş adamlarının, bilgi, birikim ve deneyimlerini aktarmasına fırsat veren etkinlikleri ile, devlet ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK’lar ve bürokrasinin de katılımcılar arasında bulunacağı 8.Dünya Kalite Konferansı'nı gerçekleştiriyor.

8.Dünya Kalite Zirvesi, AR-GE ve O’na bağlı olarak oluşturulacak kalite ve inovasyon tanımını yeniden şekillendirirken üretim, tüketim ve hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon arayışlarını Miami'de katılımcılarla paylaşacak.

Bu konferansta, yönetim danışmanları, akademisyenler, Türkiye’nin ve Amerika’nın önde gelen şirketlerinin yöneticileri ve bürokratları, iş birliği ve kalitenin yükseltilmesine ilişkin görüş ve öngörülerini katılımcılar ile paylaşacaklar.

LobinWorld tarafından katılımcı kuruluşlara “2020 World Quality Award" plaketi takdim edilecek.