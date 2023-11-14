7. Yeşil Ekonomi Ödülleri sahiplerini buldu

Yeşil Ekonomi Programı'ndan yola çıkılarak Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) düzenlediği Yeşil Ekonomi Ödül Töreni’nde bu yıl 13 dalda ödül verildi.

İş dünyası, yerel yönetim, sivil toplum örgütü önderleri ve gazetecilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen Yeşil Ekonomi Ödül Töreni’nde konuşan YAPDER Başkanı ve Yeşil Ekonomi Programı fikir babası Celal Toprak, yeşil ekonomi kavramının son zamanlarda yoğun bir şekilde şirketlerde ve kurumlarda kendine yer bulmaya başladığını belirterek, “Bu çok sevindirici bir durum. Bunun farkına vararak iş modellerini bu kavram üzerine oturtan, proje üreten ve uygulayan şirketlerimizi ve kurumlarımızı kutluyoruz” dedi.

Geleneksel hale gelen ve ilgi ile takip edilen Yeşil Ekonomi Ödül Töreni bu yıl Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) ev sahipliğinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle her yıl sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek için düzenlenen ‘Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’ kapsamında Hilton Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirildi.

Aralarında bilim insanları, doğa-çevre uzmanları, sivil toplum örgütü önderleri ve gazetecilerin yer aldığı 50 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, çevreye karşı duyarlı yaklaşımla proje üreten kişi ve kurumlara takdim edildi.

İşte Yeşil Ekonomi Ödüllerinin sahipleri

Nevhan Gündüz / Orge Enerji Elektrik Taahhüt A S Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Orakçıoğlu / Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Recep Demirhan / Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi

Ahmet Yaşar / Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı

İnanç Kabadayı / Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Kağan Dağtekin / Doğan Trend CEO’su

Sultan Tepe / İSO Yönetim Kurulu Üyesi / İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı

Kemal Çebi / Küçükçekmece Belediye Başkanı

İzzettin Oral / Hasan Usta Kebap Kurucu Ortak

Mehmet Ergün Turan / Fatih Belediye Başkanı

Nergiz Kadooğlu Çiftçi / Kadoil Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Nurten Öztürk / Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi