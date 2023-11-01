5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? 29 Ekim ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyesi yatırılma tarihleri kasım ayının başına yaklaşırken milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Emeklilere 5000 TL ikramiye verileceği geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesini kimlerin alacağı ve şartlar ise merak ediliyor. Peki SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize yapacağımız bir defaya mahsus 5 bin TL ile ilgili süreç tamamlanmak üzere. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi. Bakan Işıkhan ödemelerin ise Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını ifade etti.