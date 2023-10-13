5 bin lira ikramiye düzenlemesi Meclis’te

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasıyla ilgili yasa teklifinin içerisine önergeyle eklendi.

ÇALIŞAN EMEKLİ FAYDALANAMAYACAK

Komisyonda kabul edilen önergeye göre, çalışan emekliler ikramiyeden yararlanamayacak. Ancak dul ve yetim aylığı alanlara çalışıyor olsalar da bu ikramiyeden yararlanma hakkı verildi. Önergenin gerekçesinde 5 bin liralık ikramiyenin emekli, dul ve yetimlerin refahını yükseltmek amacıyla verileceği belirtildi.