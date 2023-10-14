47 ila 55 Yaş + 3600 Günle Erken Emeklilik! SGK'dan Emeklilik Şartları Açıklandı

272.163 Açık İş Pozisyonu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan 3. çeyrek açık iş istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. 2023 yılının 3. çeyreğinde Türkiye genelinde toplamda 272.163 açık iş pozisyonu olduğu belirlendi. Bu açık işlerin dağılımı incelendiğinde, 1-9 çalışanı olan işletmelerde 105.998 açık iş, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 166.165 açık iş bulunduğu açıklandı.

Sektörlerdeki Artışlar

Açık işlerin en çok arttığı sektörler "İmalat", "İnşaat" ve "İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri" olarak belirlendi. Türkiye genelinde en fazla açık iş pozisyonu olan sektörler ise "Bilgi ve İletişim, İnşaat ve İmalat" olarak sıralandı.

Kısmi Emeklilik Koşulları

Kısmi emeklilik için koşullar, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle sigorta başlangıç tarihine göre prim günü sayısı farklılık gösterebilir. Ayrıca, işe başlama tarihi, çalışılan statü ve maluliyet veya engellilik durumu da yaş sınırları ve prim günü sayılarına etki eder.

Başvuru Süreci

Kısmi emeklilik başvuruları, kişinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılır. Başvurular, gerekli belgelerle birlikte gerçekleştirilir. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, kişi kısmi emeklilik statüsüne geçerek aylık almaya başlayabilir.

Kısmi emeklilik, çalışanlara emeklilik planlarını daha esnek bir şekilde yönetme fırsatı sunar. Ancak başvurmadan önce, kişinin sahip olduğu prim günü sayısı ve diğer koşulları dikkatlice incelemesi önemlidir.

Ayrıca, tarım işçileri için de EYT (Erken Emeklilik) imkânı bulunmaktadır. 8 Eylül 1999 ve öncesinde tarım işçisi olarak çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşuluyla EYT'den emekli olabilirler.

Sonuç olarak, emeklilik konusunda daha fazla bilgi edinmek ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi üstlenmeye devam etmektedir.