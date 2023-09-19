40.000 TL. maaşı var! Bu meslek çok kazandırıyor ama yapan yok

Çobanlık mesleği, son yıllarda yüksek maaşlarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu yüksek maaşlara rağmen, işverenler çoban bulma konusunda zorluklar yaşamaktadır. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, aylık 40 bin TL maaş verilmesine rağmen mesleği yapacak personel bulamadıklarını söylüyor. Bu yazımızda, çoban maaşlarındaki artışın rağmen yaşanan sorunları ve çözüm yollarını inceleyeceğiz.

Çobanlık Mesleği ve Maaşlar

Çobanlık mesleği, son yıllarda ülkemizde en fazla kazandıran meslekler arasında yer almaktadır. Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeler, kalifiye çobanlara yüksek maaşlar teklif etmektedirler. Ancak bu yüksek maaşlara rağmen, çoban bulma konusunda büyük zorluklar yaşanmaktadır.

Elazığ İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, "Çoban sıkıntısı çok çekiyoruz ve bulamıyoruz. Aylık 40 bin TL maaş veren de var ama bulamıyoruz. Kimse bu işi yapmak istemiyor, yapan da bırakıyor. Onlar da haklı, bekârsa evlenmek istese çoban diye kimse kız vermiyor." şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Çoban Sorunu: Yüksek Maaşlara Rağmen Devam Ediyor

Çobanlık mesleği, sunduğu yüksek maaşlarla genç iş arayanlar için cazip olmalıdır. Ancak bu mesleğe ilginin düşük olması, çoban sorununu derinleştiriyor. Birçok bölgede çoban bulma konusunda sıkıntı yaşanmasına rağmen, çobanlık mesleği genç nesil arasında popüler değil.

Çoban Maaşlarının Artışı

Son yıllarda çoban maaşlarında artışlar yaşanmış olsa da, bu durum sorunu çözmeye yetmiyor gibi görünüyor. Çoban bulma konusunda yaşanan sıkıntılar, sektördeki büyümenin önünde engel oluşturuyor.

Çobanlık Mesleğine İlgiyi Artırmak İçin Ne Yapılabilir?

Çobanlık mesleğine ilgiyi artırmak ve çoban sorununu çözmek için çeşitli adımlar atılabilir. İşte bu konuda düşünülebilecek bazı çözüm yolları:

1. Eğitim ve Farkındalık Artırma

Gençler arasında çobanlık mesleğinin getirdiği fırsatlar ve avantajlar daha iyi tanıtılmalıdır. Bu mesleğin sağladığı yüksek maaşlar ve istihdam olanakları vurgulanarak gençlerin ilgisi çekilmelidir.

2. Mesleki Eğitim Programları

Üniversiteler ve meslek okulları, çobanlık mesleğini öğretecek programlar ve kurslar düzenleyerek gençlerin bu alanda eğitim almalarına olanak tanımalıdır. Bu sayede kalifiye çoban sayısı artırılabilir.

3. İşveren Teşvikleri

Çobanları işe alan işletmelere teşvikler sunarak, yüksek maaşlarla çoban çalıştırmayı teşvik etmek mümkün olabilir. Vergi avantajları veya destekler, işverenlerin çoban bulma konusundaki motivasyonunu artırabilir.

4. Toplumsal Algıyı Değiştirmek

Çobanlık mesleğine dair toplumsal algıyı değiştirmek, gençlerin bu mesleği daha olumlu bir şekilde görmelerine yardımcı olabilir. Toplumun çobanlığı daha saygın bir meslek olarak kabul etmesi önemlidir.

Çobanlık mesleği, yüksek maaşlarına rağmen çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Ancak uygun önlemler alındığında, bu sorunların üstesinden gelinebilir ve çobanlık mesleği daha cazip hale getirilebilir. Gençler arasında bu mesleğe ilgiyi artırmak için eğitim, farkındalık artırma, işveren teşvikleri ve toplumsal algı değişiklikleri gibi adımlar atılabilir. Bu sayede çoban sorunu aşılarak sektörün büyümesine katkı sağlanabilir.