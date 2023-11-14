37 bin lira maaşla iş fırsatı ! Sadece 60 puan KPSS istiyor

İş arayan yüzbinlerce insan varken çoğu kişi çalışmak istediği işin yüksek maaşlı bir iş olmasını istiyor. Bu kapsamda yüksek maaşlı işler her zaman daha çok tercih ediliyor ve aranıyor. Bu kurum ise yalnızca 60 puan KPSS ile 37 bin lira maaşla çalışacak personel arıyor. Dolayısıyla bu işe uygun olan onlarca insan başvuru yapmaya başladı bile.

37 BİN LİRA MAAŞLA 59 PERSONEL ALINACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 12 farklı unvanda 49 kişiye istihdam verecek. Çalışanlara 37 bin lira maaş verilecek iken istenen en önemli kriter KPSS’den en az 60 puan almak. Öte yandan başvurular İŞKUR üzerinden alınacak ve ilana uygun şartları taşıyanlara şans verilecek.

TPAO ALIM YAPILACAK UNVANLAR

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı İŞKUR İş İlanı No:

00007921034

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı İŞKUR İlanı No: 00007921034

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler İŞKUR İş İlanı No: 00007921062

Arşivci İŞKUR İş İlanı No: 00007921085

Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu İŞKUR İş İlanı No: 00007921217

Büro Memuru (Genel) İŞKUR İş İlanı No: 00007921224

Tesis Yöneticisi İŞKUR İş İlanı No: 00007921266

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler İŞKUR İş İlanı No: 00007921287

Lojistik Meslek Elemanı İŞKUR İş İlanı No: 00007921449

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler İş İŞKUR İlanı No: 00007921487

Harita Teknisyeni İŞKUR İş İlanı No: 00007921641

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler İŞKUR İş İlanı No: 00007922173

Muhasebe Meslek Elemanı İŞKUR İş İlanı No: 00007922326

ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Başvuru yapacak adaylarda aranan ilk kriter KPSS’den 60 puan almaları. Öte yandan alımlar önlisans mezunu olan adaylar arasında yapılacak. KPSS puanının ise 2022 yılında yapılan sınav olup KPSSS P3 puanı istenecek.

Adaylarda aranan bir diğer şart ise 18 ila 35 yaş aralığında olmaları olacak.