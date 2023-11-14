37 bin lira maaşla iş fırsatı ! Sadece 60 puan KPSS istiyor
İş arayan yüzbinlerce insan varken çoğu kişi çalışmak istediği işin yüksek maaşlı bir iş olmasını istiyor. Bu kapsamda yüksek maaşlı işler her zaman daha çok tercih ediliyor ve aranıyor. Bu kurum ise yalnızca 60 puan KPSS ile 37 bin lira maaşla çalışacak personel arıyor. Dolayısıyla bu işe uygun olan onlarca insan başvuru yapmaya başladı bile.
37 BİN LİRA MAAŞLA 59 PERSONEL ALINACAK
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 12 farklı unvanda 49 kişiye istihdam verecek. Çalışanlara 37 bin lira maaş verilecek iken istenen en önemli kriter KPSS’den en az 60 puan almak. Öte yandan başvurular İŞKUR üzerinden alınacak ve ilana uygun şartları taşıyanlara şans verilecek.
TPAO ALIM YAPILACAK UNVANLAR
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı İŞKUR İş İlanı No:
00007921034
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı İŞKUR İlanı No: 00007921034
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler İŞKUR İş İlanı No: 00007921062
Arşivci İŞKUR İş İlanı No: 00007921085
Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu İŞKUR İş İlanı No: 00007921217
Büro Memuru (Genel) İŞKUR İş İlanı No: 00007921224
Tesis Yöneticisi İŞKUR İş İlanı No: 00007921266
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler İŞKUR İş İlanı No: 00007921287
Lojistik Meslek Elemanı İŞKUR İş İlanı No: 00007921449
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler İş İŞKUR İlanı No: 00007921487
Harita Teknisyeni İŞKUR İş İlanı No: 00007921641
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler İŞKUR İş İlanı No: 00007922173
Muhasebe Meslek Elemanı İŞKUR İş İlanı No: 00007922326
ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?
Başvuru yapacak adaylarda aranan ilk kriter KPSS’den 60 puan almaları. Öte yandan alımlar önlisans mezunu olan adaylar arasında yapılacak. KPSS puanının ise 2022 yılında yapılan sınav olup KPSSS P3 puanı istenecek.
Adaylarda aranan bir diğer şart ise 18 ila 35 yaş aralığında olmaları olacak.
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