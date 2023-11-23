30 firma deri sektörünün ihracatının yüzde 58’ini yaptı

2022 yılı Ege Bölgesi’nden yapılan sektörel ihracatın 191,6 milyon dolara ulaştığını söyleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Ödül alan firmalarımız bu ihracatın 111,3 milyon dolarlık kısmını yüzde 58’ini gerçekleştirdi. Deri ve Deri Mamulleri sektörünün tüm üyelerini tebrik ediyoruz. 2023 yılı tüm sektörlerimiz için kolay başlamadı kolay da devam etmiyor. 2023 yılı Türkiye geneli Ocak-Ekim döneminde deri ve deri mamullerinde yüzde 4,7 azalışla 1 milyar 621 milyon dolarlık ihracatımız var. Yaklaşık yüzde 20’lik en büyük düşüşler hammadde bazında mamul deri ve kürklerde yaşandı. Önümüzdeki dönemde ürün bazında düşüşler daha belirgin olabilir. 2023 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda Almanya’nın yerini Rusya yüzde 54’lük yükselişle birinciliği almış durumda. Sektörümüzden Rusya fuarına katılım için daha fazla talep bekliyoruz. Avrupa Birliği genelinde yüzde 20’lere varan gerilemeler söz konusu.” dedi.

Başkan Zandar, “Geçtiğimiz aylarda Kazakistan’a “Sektörel Ticaret Heyeti” düzenledik. Kazakistan önemli hub pazarlardan biri diğer ülkelerin ticaret merkezi konumunda. Sektörel Ticaret Heyeti bize pek çok kapı açtı. Katılım her geçen yıl artıyor. Mart’ta İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile eş zamanlı yapacağız. Deri konfeksiyon saraciye ve ayakkabı firmalarımızın daha çok verim almasını istiyoruz. Birliğimiz Avrupa ve dünyanın en önemli ayakkabı ve saraciye fuarlarından İtalya Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na milli katılım organizasyonu düzenliyor. Bu konuda 2019’dan beri Yönetim Kurulumuzun çok büyük emeği ve başarısı var. Pandemi döneminde dünyanın ilk dijital fuarı Shoedex2020’yi gerçekleştirdikten sonra dünyada ilk kez Türk deri ihracatçıları olarak Metaverse’de ürünlerimizi sergiledik.” diye konuştu.

Erkan Zandar, “Expo Riva Schuh Fuarı’nda bir ilke daha imza atarak firmalarımızın ayakkabı ürünlerini Metaverse ortamında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EIB trend alanında fuar ziyaretçilerine gösterdik, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EİB metaverse altyapısında sergiledik. EİB Metaverse trend alanında ziyaretçiler ürünlerimizi üç boyutlu 360 derece inceleme şansını yakaladı. Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) formatımızı geliştirerek yeni bir altyapı hazırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Hollanda’ya yönelik bir etkinliğimiz gündemimizde. Geçtiğimiz aylarda üyelerle ilişkilerimizi güçlendirmek için Gaziantep’te düzenlenen ayakkabı fuarına katıldık. Sektörümüze önem vermiş bir bölge. Ar-Ge merkezi var. Bu ay küresel ayakkabı endüstrisinin profesyonellerinin yer aldığı sektörün uluslararası düzeyde en büyük organizasyonu olan ‘Dünya Ayakkabı Kongresi’ne başarılı bir katılım gerçekleştirdik. En iyi temsil Ege’dendi.” dedi.

Altın Kategoride Ödül Alan Firmalar

SEPİCİ GRUBU DERİ PAZARLAMA A.Ş.

AGAMODA DERİ KONFEKSİYON SAN.TİC.A.Ş.

ESKATEK DERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

NARİNBEBE AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Gümüş Kategoride Ödül Alan Firmalar

GAL GIDA TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

GÜNDOĞDULAR DERİ SARACİYE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

HAKEM AYAKKABI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

KUNTER DERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

LIDER DERI URUNLERI SAN.VE TIC A.S.

MARC CHANTAL DERİ TİC.LTD.ŞTİ.

ON-AR AYAKKABI KALIP SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

POLLYBOOT İŞ GÜVENLİĞİ DIŞ TİCARET A.Ş.

ÜLKÜCAN AYAKKABI VE AYAKKABI MALZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Bronz Kategoride Ödül Alan Firmalar

ARTKIY DERİ MAM.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ.

ASORTİ AYAKKABISAN.TİC.LTD.ŞTİ.

BURRE AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

DEMOD DERİ KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

DERKİMPA DERİ SANAYİ A.Ş.

DOGO TASARIM SAN.TİC.A.Ş.

EPOCALE AYAKKABI DIŞ TİCARET A.Ş.

FATİH ÜSTÜNDAĞ DIŞ TİCARET

FMA DERİ ÜRÜNLERİ İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

GENÇLER DERİ MAM.SAN.TİC.A.Ş.

HÇ SİMİN DIŞ TİCARET AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MURAT GÜLER GÜLER KUNDURA

NEVZAT ONAY AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

PENTA AYAKKABI SAN.TİC.A.Ş.

SEÇKİN COMFORT AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SERAY AYAKKABI VE TERLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ZANDAR DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.