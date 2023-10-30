30 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyat Güncellemesi: Benzin ve Motorin Fiyatlarında Son Durum

Yakın dönemde petrol fiyatlarında meydana gelen artışlar, tüketicilerin benzin ve motorin fiyatlarına olan ilgisini arttırdı. Motorin fiyatlarına bu gece için beklenen indirim haberleri gündemde. Peki, 30 Ekim 2023 tarihli benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına dair bilgilere nasıl ulaşabiliriz?

Dünya Piyasalarında Petrol Fiyatları Nasıl Etkilendi?

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları, piyasalarda petrol tedarik endişelerini tetikledi. Bu gelişmeler doğrultusunda petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık sürmekte. Küresel ölçekte Brent petrol, İsrail'in eylemleri sonrası %3'lük bir artışla 90 doların üzerine çıktı, fakat şu anda varil başına 89.37 dolardan işlem görmekte. ABD'nin ham petrol fiyatı ise 84 dolar civarına geriledi.

Benzin ve Motorin Fiyatlarındaki Güncel Değişiklikler

Motorin fiyatlarında bu gece yarısına doğru beklenen indirim 1 lira 57 kuruş olarak öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise yeni bir indirim ya da zam söz konusu değil.

Şehirlere Göre Akaryakıt Fiyatları

İstanbul: Motorin: 39.62 TL Benzin: 35.08 TL

Ankara: Motorin: 40.2 TL Benzin: 35.71 TL

İzmir: Motorin: 40.38 TL Benzin: 35.82 TL

LPG Fiyatı: LPG'nin litre fiyatı 18.89 TL olarak belirlendi. Fiyatlar şehirler, ilçeler ve bayiler arasında değişkenlik gösterebiliyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarını belirleyen etkenler arasında; gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV yer alıyor. Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru da fiyat belirleme sürecinde dikkate alınıyor. Bu bilgiler, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatını belirlemede kullanılıyor.