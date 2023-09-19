3 Devlet Bankası %0.69 Faizle Konut Kredisi Veriyor! Açıklama Yeni Geldi..

Devlet, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara düşük faizli konut kredisi fırsatı sunarak konut sektörünü canlandırmaya yönelik bir adım attı. Bu özel konut kredisi paketi, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulacak ve belirli başvuru koşullarını taşıyan kişilere sunulacak.

Devlet Destekli Konut Kredisi Paketi Hakkında Detaylar

Başvuru Koşulları:

Bu devlet destekli konut kredisi paketinden yararlanabilmek için başvuracak kişilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

Mevcut bir konutu olmayan veya bir konutun %50'sinden fazlasına sahip olmayanlar için geçerlidir. Başvuru sahibi, eşi ve 18 yaş altı çocukları için bu kural uygulanır. Son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olmak gerekmektedir. Yine bu kural başvuru sahibi, eşi ve 18 yaş altı çocukları için geçerlidir. İstanbul (1. Bölge) ve Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla (2. Bölge) illerinde ev almak isteyenler için son 1 yılda o ilde ikamet etmiş olmak şarttır. Kooperatif ortaklığı bulunmayan, bağış yoluyla veya ivazsız herhangi bir yöntemle tapu sahibi olmamış olmak gerekmektedir. Hane halkı gelir üst sınırı, talep edilen kredinin azami tutarı ile uyumlu olmalıdır. Son 12 ay içinde en az 9 ay sosyal güvenlik primi ödemesi yapmış olmak gerekmektedir. Gerekli belgeleri ibraz etmek ve bankaların tahsis koşullarına uygun T.C. vatandaşı olmak da başvuru için gereklidir.

Düşük Faizli Konut Kredisi Detayları:

Devlet destekli bu konut kredisi paketi, %0.69 faiz oranıyla sunulmaktadır. Bu düşük faiz oranı, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara önemli bir mali avantaj sağlayacaktır.

5 Yıl Satmama Taahhüdü:

Bu konut kredisi paketinden yararlanan kişilerin dikkat etmeleri gereken bir diğer önemli nokta, satın aldıkları evi 5 yıl boyunca satmama taahhüdünde bulunmalarıdır. Bu taahhüt, krediyi alan kişinin konutu elden çıkarmadan önce 5 yıl beklemesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Devlet destekli konut kredisi paketi ile ev sahibi olmak isteyenler için sunulan bu fırsatlar, konut sektörünü canlandırarak ekonomiye katkı sağlayacaktır. Başvurular, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden veya online başvuru yöntemleriyle yapılabilir. Unutmayın ki bu kredi paketi belirli başvuru koşullarına tabidir ve başvuru sahiplerinin bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.