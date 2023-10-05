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3. Çeyrek Bilanço Tarihleri Ne Zaman ? Ekim ayında hangi şirketler var

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3. Çeyrek Bilanço Tarihleri Ne Zaman ? Ekim ayında hangi şirketler var
Borsada üçüncü çeyrek bilanço dönemi başladı. Şirketler bilançolarını açıklayacağı tarihleri belirledi. Peki kârlar rallide destekleyici olabilecek mi? Yatırımcı, açıklanan rakamları dikkatle takip ediyor. İşte BİST'te işlem gören şirketlerin 3. çeyrek bilançoları...

Borsada üçüncü çeyrek bilanço dönemi başladı. Şirketler bilançolarını açıklayacağı tarihleri belirledi. Peki kârlar rallide destekleyici olabilecek mi? Yatırımcı, açıklanan rakamları dikkatle takip ediyor. İşte BİST'te işlem gören şirketlerin 3. çeyrek bilançoları...

İşte 3. çeyrek bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:

20 Ekim: Arçelik
24 Ekim: Tav Havalimanları, Türk Traktör, Katılımevim
25 Ekim: Tüpraş, Aygaz
26 Ekim: Akbank, Anadolu Isuzu, Koç Holding, Tekfen Holding
30 Ekim: Aksigorta, Aksa Akrilik, Garanti BBVA, Vestel Beyaz Eşya, Teknosa, İpek Doğal Enerji, İş GYO, Koza Altın, Koza Anadolu,
31 Ekim: Coca Cola İçecek, Tofaş
1 Kasım: Brisa, Migros, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes
6 Kasım: Aksa Enerji, Enerjisa,
7 Kasım: Bim, MLP Sağlık, Büyük Şefler Gıda
8 Kasım: Pegasus, Sabancı Holding, Enka İnşaat
9 Kasım: Vestel, Doğuş Otomotiv,

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