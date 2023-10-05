3. Çeyrek Bilanço Tarihleri Ne Zaman ? Ekim ayında hangi şirketler var

Borsada üçüncü çeyrek bilanço dönemi başladı. Şirketler bilançolarını açıklayacağı tarihleri belirledi. Peki kârlar rallide destekleyici olabilecek mi? Yatırımcı, açıklanan rakamları dikkatle takip ediyor. İşte BİST'te işlem gören şirketlerin 3. çeyrek bilançoları...