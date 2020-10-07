23. Avrasya Ekonomi Zirvesi, İlham Aliyev'in mesajıyla açıldı

Yaşamakta olduğumuz Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl uydu üzerinden tertiplenen 23.Agrasya Ekonomi Zirvesi'nin açılışını yapan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını gündeme getirdiği konuşmasında, Türkiye'yi Akdeniz'den dışlamanın Batı'dan dışlamaktan bir farkı yoktur, dedi.

Ermenistan'ın kanun tanımazlığını da vurgulayan Dr. Akkan Suver, Türkiye topyekun Azerbaycan'ın yanındadır, dedi. Dünyanın küreselleşmeye olan ihtiyacını da belirten Dr. Akkan Suver, salgınla mücadele birlikteliğe olan ihtiyacı ortaya koymuştur, dolayısıyla bir barış ve refah projesi olan Kuşak ve Yol Girişiminin aydınlığında söylemiyle , 23.Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni tertiplediklerini söyledi.

Dr. Akkan Suver'in açılış konuşmasından sonra söz alan Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 23.Avrasya Ekonomi Zirvesi aracılığıyla Türk milletine mesajını okudu.

23. Avrasya Ekonomi Zirvesi 'nde bugün öğleden önce, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhraçatcılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İRCİCA Genel Direktörü Ptof. Dr. Halid Eren, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hacıyev, AGİT Başkanı George Tsereteli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Türk Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da söz alacaklar.

Misafirler adına da, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Marinko Cavara katılımcıları selamlayacak.

Öğle oturumu, İHKİB'in tasarımcı Kadri Kılıç tarafından hazırlanan Moda Defilesi ile son bulacak.

Öğleden sonra Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ile Turan Sarıgülle'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Ekonomi oturumu Misafir Konuşmacı olarak, Koronavirüs aşısı üzerine çalışan SİNOVAC BIOTECH Genel Müdürü Helen Yang'ın tebliği ile çalışmalarına başlayacak.

Bu oturumda Moğolistan Meclis Başkanı Zandanshatar Gombajav, Avusturya önceki Şansölyesi Dr.Erhard Busek, Arnavutluk Milletvekili Senida Mesi, Belçika Milletvekili Emir Kır, Viyana Ekonomik Forumu Genel Sekreteri Dr.Elena Kırtscheva, Tomanya Prensi Radu, Çin Dışişleri Başkan Yardımcısı Ou Boqian, Kırgizistan önceki Başbakanı Djoomart Otorbayev, Romanya önceki Başbakanı Petre Roman, Romanya Senatörü Ionut Vulpescu, KEİ Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Ebru Gökdenizler, Karadağ önceki Başbakan Yardımcısı Vujica Lazovic, Özbekistan Strateji Merkezi Başkanı Eldar Tulyakov, Romanya Strateji Enstitüsü Başkanı Flavius Caba-Maria, Gagavuzya önceku Başbakanı Dimitri Crotior ve Çin Sichuan Üniversitesi'nden Dr.Changning Chen ayrı ayrı söz alacaklardır.

Öğleden sonra tertiplenecek Enerji Oturumu ise Cafer Okray ile Sezgin Bilgiç'in moderatörlüğünde gerçekleşecektir.

Bu oturumda, Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Elnur Soltanov, Türkmenistan Enerji Bakan Yardımcısı Rovshen Nuryagdyyev, Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü, Güney Afrika Milletvekili Zolani Mkiva, SOCAR CEO Danışmanı Murat Lecompte, Bulgaristan Enerji Hukuku Avukatı Vladimir Penkov, İtalya Araştırma Merkezi Başkanı Leonardo Manzari, Karadeniz Evi Başkanı Dorin Popescu, Slovenya Akademi Başkanı Marjetka Kastner, Çin Barış ve Silahsızlanma Derneği Genel Sekreteri An Yue Jun, Kosova Devlet eski Bakanı Mahir Yağcılar ve İngiliz Milletvekili Emma Edhem söz alacaklardır.

23.Avrasya Ekonomi Zirvesi yarın da devam edecektir .

Online Takip Merkezi linkleri ise şöyledir:

https://marmaragrubuvakfi.web.tv/

https://www.youtube.com/watch?v=W5hPbpRFeRo

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