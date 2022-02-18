2028'de 100 milyon turist, 120 milyar gelire gelmemiz gerekiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2028'de bizim 100 milyon turist, 120 milyar gelire gelmemiz gerekiyor. Normal akışında Türkiye çok rahat bir şekilde bu rakamlara gelir." dedi.

EKONOMİ 18.02.2022, 09:46 Nevzat Soysal
2028'de 100 milyon turist, 120 milyar gelire gelmemiz gerekiyor

24 TV'de moderatörlüğünü Zeynep Türkoğlu'nun üstlendiği "24 Özel" başlıklı canlı yayına konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Akşam Gazetesi Yazarı Bedir Acar'ın sorularını yanıtladı.

Konuşmasının başında Turizm Geliştirme Ajansının kuruluşundan ve çalışmalarından bahseden Ersoy, turizm alanında bu yıl minimum 35 milyar dolarlık bir hedef içerisinde olduklarını söyledi.

Ersoy, bu yıl ayrıca yurt dışından Türkiye'ye yoğun olarak erken rezervasyonlar aldıklarını aktararak, 2019'a göre turizmde bu sene pazar çeşitliliğinin ve stratejilerinin birçok yönden değiştiğini anlattı.

"Kişi başı turizm gelirinde 2023 hedefimizde 900 doları geçmek var"

Şu anda Türkiye'nin 125 ülkede televizyon ve dijital alanda yoğun olarak tanıtımının yapıldığına işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yollarının uçtuğu her ülkeyi hedef aldıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, İstanbul'un son dönemde ortalama günlük 37 bin ile 40 bin arasında yabancı ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretinden sonra Körfez ülkelerinden de Türkiye'ye bu yıl ciddi bir turist artışı beklediklerini kaydetti.

Kovid-19 salgını kapsamında Türkiye'nin birçok ülkede kırmızı koddan çıktığını hatırlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"2018 itibariyle aldığımız kararlarla 'turizm bizim için artık bir stratejik sektör ve level atlayacağız' dedik. Rakip olarak Yunanistan'ı, İspanya'yı, şehir turizminde Fransa'yı, İtalya'yı görüyorduk ve turizmde lig atladık. Gelirlerimizi arttıracağız, nitelikli turiste konsantre olacağız ve kişi başı geliri de yükselteceğiz. Bununla ilgili çalışmalar çok olumlu gidiyor. 2018'de kişi başı gelirimiz 647 dolardı, 2021'de 834 dolar oldu. Hızlı bir ivme yakaladık. İnşallah kişi başı turizm gelirinde 2023 hedefimizde 900 doları geçmek var."

Ersoy, Avrupa'da Ege Bölgesi'ni turizm anlamında parlayan bir yıldız haline getirmeye çalıştıklarının altını çizerek, "Ege'de volüm artacak. Sadece Avrupa'nın değil Amerika kıtasının da ilgisinin çekeceğini düşünüyorum. Deniz, kum, güneş dendiği zaman buna gastronomi vesaireyi de ekleyerek Ege'nin yıldızının daha da parlayacağını ve yukarı gideceğini düşünüyorum. Pazarlama olarak da bölgeye konsantreyiz. Yeni stratejiler de geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"2028'de 100 milyon turist, 120 milyar gelire gelmemiz gerekiyor"

"goturkiye.com" platformunun da dünyada en çok tıklanan turizm alanındaki sitelerden biri olduğuna dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, sitede gastronomi, inanç ve bisiklet rotaları gibi 50'den fazla ürünün tanıtımının yapıldığı bilgisini verdi.

Ersoy, turizmde önemli noktalardan birinin sektörün kendi personelini yetiştirmesi olduğunu vurgulayarak, bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında turizm meslek lisesi öğrencilerinin İngilizce, Rusça ve seçmeli bir dil olmak üzere 3 dilde eğitim aldığını ve otellerde staj yaptıklarını anlattı.

Projeye ilk etapta 10 okul ile başladıklarını, şu anda ise 56 okulu geçtiklerini belirten Ersoy, öğrencilere mezuniyetlerinden sonra alanlarında istihdam sağlandığını açıkladı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizmi Türkiye'nin 81 vilayetine yaymak amacında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tanıtım stratejimizi değiştirmemizin nedenlerinden birisi de bu. Antalya'da eskisi kadar yoğunluk olmaması lazım. Öncelikli olarak Ege'nin pasta payını artırmamız lazım. İstanbul'un hala çok potansiyeli var. Doğu ve Güney Doğu anlamında da Şanlıurfa'da biliyorsunuz Göbeklitepe, Karahantepe gibi 11 nokta daha buldu. Orayı çok önemli bir destinasyon haline getiriyoruz. Şimdiden orada otel yatırımları başladı. Bu gibi Türkiye'de birçok potansiyel var.

Türkiye'nin turizm hedefi yüksek. Biz 2019'da 52 milyon turist getirmiştik. Bu sayıda kalma gibi bir hedefimiz yok. Hızlı bir şekilde 60, 70 milyonları hatta ilerleyen tarihlerde 100 milyon turisti görmemiz gerekiyor. Yani 2028'de bizim 100 milyon turist, 120 milyar gelire gelmemiz gerekiyor. Tabii pandemi çıkarsa bir şey diyemem. Ama normal akışında Türkiye çok rahat bir şekilde bu rakamlara gelir."

"Festivaller Türkiye'nin markası haline gelecek"

2022 kültür sanat vizyonu hakkında da açıklamalarında bulunan Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası ve Beyoğlu Kültür Yolu hakkında bilgi verdi.

Ersoy, geçen yıl 30 Ekim-14 Kasım'da gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de oldukça ilgi gördüğünü, toplamda 2 bin 800'den fazla sanatçının katıldığını ve 75 noktada etkinliklerin yapıldığını hatırlattı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ikincisini bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran'da düzenleyeceklerini bildiren Ersoy, Ankara'da da aynı tarihlerde Başkent Kültür Yolu Festivali'ni sanatseverlerle buluşturacaklarını ve gelecek ay bu festivalin tanıtımının yapılacağını söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, 2023 baharında İzmir'de aynı festivali düzenleyeceklerini ve bu festivalleri uluslararası arenada bir marka haline getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Rami Kışlası yıl sonuna kadar tamamlanacak"

Rami Kışlası çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağına işaret eden Ersoy, "Çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İstanbul'un en yoğun ziyaretçi alacak kütüphanelerinden birini yapıyoruz. Fonksiyonel olarak özellikleri fazla. Bir kışla olduğu için ortasında 51 bin metrekarelik yeşil alan var. Bazı kısımları rekonstrüksiyon, bazı kısımları renovasyon, bazı kesimleri yeni yatırım olacak." diye konuştu.

Ersoy, kışla içerisinde hazırlanan kütüphanenin her yaş grubuna hitap edeceğini dile getirerek, aynı zamanda Atatürk'le ilgili araştırmaların yapılacağı bir kütüphanenin, Türk Tarih Kurumunun ihtisas kitaplıklarının ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının da şifahane bölümünün burada yer alacağını ifade etti.

Kütüphaneci ve arkeolog istihdamı konusunda da bu yıl ciddi bir kadro alımı yapacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, Bakanlık dışında kazı başkanlıklarının da ayrıca kadro alımı yaptıklarını anımsattı.

"2002- 2021'de yaklaşık 8 bin kültür varlığı Türkiye'ye getirildi"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığıyla birlikte yurt dışında yaptıkları çalışmalar kapsamında 9 ülke ile ikili anlaşmalar gerçekleştirdiklerini, 2002- 2021'de yaklaşık 8 bin kültür varlığının tespit edilip, Türkiye'ye getirildiği bilgisini verdi.

Sadece geçen yıl 8 bin 305 eserin Türkiye'ye iadesinin yapıldığına işaret eden Ersoy, yurt dışındaki müzayedeleri çok sıkı takip ettiklerini anlatarak, "Şu anda dünyada herkes biliyor ki 'Türkiye eserinin peşinde.' Biz keşfettiğimiz her şeyin peşine gidiyoruz. İyi bir birim oluşturduk, çok da hırslı arkadaşlarımız var. Jandarmamızla, güvenlik kuvvetlerimizle, İçişleri Bakanlığımızla çok iyi bir iletişim içerisindeyiz. Çok da başarılı operasyonlar yapıyorlar. Son 1 yıl içerisinde (Türkiye'de) 521 bin eser yakaladılar. Tabii burada halkımızın bilinçlendirilmesi çok önemli." dedi.

Ersoy, aynı zamanda müze envanterlerini korumak için eserlerin kopyalanmaması adına da DNA kodlu özel sistemler geliştirdiklerini ifade etti.

"Geçen yıl uluslararası 17 film ve 58 belgesel Türkiye'de çekildi"

Anadolu'nun arkeolojik ve doğal değerler açısından önemli bir film platosu olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, gerçekleştirdikleri yasal düzenlemelerle Hollywood ve Bollywood'dan yapımların çekimler için gelmeye başladığını, geçen yıl yabancı yapım şirketlerinin 17 film, 58 belgeseli Türkiye'de çektiklerini anlattı.

Ersoy, aynı zamanda Türkiye'nin şu anda ABD'den sonra dünyada en çok dizi, film ihraç eden ülke olduğunu, 152 ülkede 600 milyon fazla da seyirciyle ulaştığını, bu yapımlar sayesinde Türkçeye de ilginin arttığını aktardı.

Yanan orman arazilerine de değinen Ersoy, bu arazilerinin geçmişten bu yana hiçbir zaman yatırıma açılmadığını, ayrıca yanan orman arazilerinin yasanın da üstünde anayasa ile korunduğunu açıkladı.

Ersoy, 2023 itibarıyla Güvenli Turizm Sertifikası yerine Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikasının hayata geçeceğini, bunun da çalışmalarını hızlı bir şekilde yaptıklarını söyledi.

"Kız Kulesi'nde birçok hata tespit ettik"

Bakanlık olarak 46 müze ve ören yerinde sanal müzecilik faaliyeti de gerçekleştirdiklerini anlatan Ersoy, koronavirüs salgının ardından bugüne kadar 23 buçuk milyon kişinin sanal müzeleri ziyaret ettiğini ve birinci sırada Göbeklitepe'nin yer aldığını belirtti.

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"İçine girince gördük ki maalesef 1998 yılında yapılan restorasyon, göstermelik bir restorasyondu. Biz orayı nisan ayında açmayı planlıyorduk. Ama açılışı muhtemelen eylül veya ekim ayını bulacak. Şu anda teknik üniversitelerdeki hocalardan da rapor istedik. Mesela kiriş ve kolonları birbirine bağlamamışlar restorasyonda. Üzerinde sıvayla kapatıp geçmişler. Biz bu hataları tespit ettik, yokladıkça da hata çıkıyor. Onları üniversitelerin raporları doğrultusunda nasıl güçlendireceğimize karar vereceğiz. Binanın üzerindeki yükleri iyice alacağız. Beton yükler var. İnternet sitesinde de raporlara kadar yayınlayacağız. Şeffaf bir şekilde süreci yönetiyoruz. Yeme içme işlerinden arındırılacak. Galata Kulesi gibi gezi ağırlıklı müze olarak kullanılacak."

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