2025 Asgari Ücret Zammı Sızdırıldı! Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Yeni Asgari Ücret Zammı Ne Olacak? 2025 yılı asgari ücret zammına dair spekülasyonlar her geçen gün artıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantıları henüz başlamadan, kulislerden sızan bilgiler büyük yankı uyandırdı. Peki, 2025’te asgari ücret ne kadar olacak? İşçi ve işveren taraflarının büyük merakla beklediği bu soru, sosyal medya ve ekonomi çevrelerinde yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. İşte 2025 yılı asgari ücret zammına dair tüm detaylar ve beklentiler…

2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı, milyonlarca çalışan için büyük önem taşıyor. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin, Aralık ayında yapılacak komisyon toplantılarında açıklanması bekleniyor. Ancak kulislerden sızan bilgilere göre, asgari ücret zammı oranları şimdiden şekillenmeye başladı. Peki, 2025’te asgari ücret ne kadar artacak? Beklentiler ve tahminler neler?

Asgari Ücret Zammına İlişkin Uzman Yorumları

Asgari ücret zammı konusunda uzmanların tahminleri farklılık gösteriyor. Özellikle, hükümetin enflasyon hedeflerine göre zam oranını belirleyeceği iddiaları kulislerde dolaşıyor. 2025 yılı için Orta Vadeli Program'da enflasyon hedefi %41,5 olarak belirlendi. SGK uzmanlarına göre, hükümet bu hedef doğrultusunda bir zam yapacaksa, Ocak 2025’teki asgari ücret artışı %41,25 oranında gerçekleşebilir. Bu tahminler, işçi ve işveren kesimleri arasında yoğun tartışmalara neden oluyor.

İşçi Kesimi Asgari Ücret Zammı İçin Ne Bekliyor?

Türkiye’de 8 milyondan fazla asgari ücretli çalışan, 2025 yılı asgari ücret zammını büyük bir heyecanla bekliyor. Temmuz ayında yapılan ara zam talepleri karşılanmayan işçiler, Ocak 2025’te en az %40 oranında bir zam talep ediyor. Ancak bazı ekonomistlere göre, işçilerin bu talebinin gerçekleşmesi oldukça zor. Hükümetin, enflasyonu daha da tetiklememek için asgari ücret artışını düşük tutabileceği öne sürülüyor.

Kulislerde Dolaşan Zam Oranları: %25 ile %50 Arasında

2025 asgari ücret zammına dair kulislerde farklı oranlar konuşulmaya devam ediyor. Alman Deutche Bank, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki asgari ücret artışıyla ilgili bir rapor yayınladı ve yeni asgari ücretin %25 ila %30 arasında artacağını iddia etti. SGK uzmanları ise, zam oranlarının %25 ile %40 arasında olabileceğini belirtiyor. Peki, bu oranlar üzerinden yeni asgari ücret ne kadar olacak?