2024'te Dijital Varlıklar ve Kripto Paralarla İlgili Yeni Düzenlemeler Geliyor! Dijital Türk Lirası Ne Zaman Geliyor?

2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, dijital varlıkların vergilendirilmesi konusu dikkat çekici bir yer buldu. Program, dijital varlıkların Türk hukukunda nasıl tanımlanacağına dair detayları da içermekte.

Dijital Varlıkların Tanımı ve Vergilendirilmesi

Programa göre, dijital varlıkların Türk hukuk çerçevesinde tanımlanmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Dijital varlık kavramının altında, dijital olarak transferi ve ticareti yapılabilecek sanal değerler bulunmaktadır. Bu varlıkların kullanımıyla ilgili mevzuat çalışmaları da sürdürülecektir.

Vergi Sistemi ve Dijital Ekonomi

Vergilendirme konusunda ise vergi sistemimizin uluslararası normlara uyumlu bir şekilde geliştirilmesi ve dijital ekonominin derinleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, dijital alanda gerçekleşen kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve yatırım ortamının cazip hale getirilmesi de programın öne çıkan başlıkları arasında.

Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm

Rapor, finans sektöründeki dönüşümün sadece geleneksel yöntemlerle sınırlı olmadığını, dijital finansın da bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Sürdürülebilir ve dijital finans yaklaşımıyla, küresel piyasalara uyum sağlama, rekabetçilik, maliyet etkinliği ve verimlilik gibi konularda başarılı bir finans sektörü oluşturulması hedefleniyor.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına Yeni Düzenlemeler

Programda kripto varlıklar ve bu alanda hizmet sunan sağlayıcılara dair yeni düzenlemelere de değinildi. Bu alandaki düzenlemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Dijital Türk Lirası Geliyor

Dijital Türk Lirası, programda öne çıkan bir diğer başlıktı. Yakın zamanda gündemde olan bu konuyla ilgili olarak 2024 yılında daha kapsamlı çalışmaların yapılacağı ve Dijital Türk Lirası'nın kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu süreçle ilgili olarak kamuoyunun detaylı bir şekilde bilgilendirileceği vurgulandı.