2024 Yılında Bitcoin Ne Olacak? Yatırım Uzmanlarının Gözünden Beklentiler, Tahminler ve Stratejiler

Bitcoin, finansal piyasalarda her zaman dikkat çeken bir varlık olmuştur. 2023 yılında yatırımcılarına %154 gibi dikkat çekici bir kazanç sağlayarak, kripto para piyasalarında öne çıkmıştır. Bu haberimizde, 2024 yılı için Bitcoin fiyat tahminlerini ve sektördeki önemli gelişmeleri ele alacağız.

Bitcoin'in Geçmişi ve Geleceği

2023 yılı, Bitcoin için inişli çıkışlı bir dönem olarak kayıtlara geçti. FTX ve Binance gibi büyük kripto borsalarının yaşadığı sorunlara rağmen, Bitcoin yıl sonunda 42 bin 65 dolara ulaşarak yatırımcılarını memnun etti. 2024 yılında ise Bitcoin'in daha da yükselmesi bekleniyor.

Yatırım Uzmanlarının 2024 Bitcoin Tahminleri

2024 yılında Bitcoin'in yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle ABD'nin ilk Bitcoin ETF'sini onaylaması durumunda bu dijital paranın değerinin artacağını düşünüyor. Bu, yatırımcıların Bitcoin fiyatını doğrudan takip eden bir hisse senedi satın alabilecekleri anlamına geliyor. Bu durum, özellikle büyük kurumsal yatırımcıları cezbetmeyi hedefliyor.

Bitcoin Halving Etkisi

2024 yılında gerçekleşecek olan Bitcoin halving (yarılanma) olayı, Bitcoin arzını kısıtlayarak fiyatların artmasını sağlayacak bir diğer önemli etken. Geçmişteki halving olaylarından sonra Bitcoin fiyatlarında önemli artışlar gözlemlenmişti.

Ünlü Yatırımcıların Görüşleri

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, 2024'te Bitcoin'in 60 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ayrıca, Bit Mining şirketinin baş ekonomisti Youwei Yang, Bitcoin'in 2024 yılında 75 bin dolara ulaşabileceğine inanıyor. Yang, bu beklentisini Bitcoin ETF'sinin onaylanmasına ve yarılanma olayına bağlıyor.

Yatırımcılar İçin Önemli Noktalar

Bitcoin yatırımı yaparken, geçmişte yaşanan büyük kripto borsalarının çöküşlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Yang, yatırımcıları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İŞTE DİĞER TAHMİNLER

EFT onayı ve halving ile fiyatların artmasını bekleyen diğer uzmanlardan biri ise CoinShare araştırma başkanı James Butterfill. Butterfill bu gelişmeler ışığında Bitcoin'in 80 bin dolara çıkabileceğini söylüyor. Kripto para borsası olan Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev ise, Bitcoin’in 2024′te 100 bin dolara ulaşabileceğine inanıyor. Finans kuruluşu Standard Chartered de Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşacağını tahmin edenler listesine dahil oluyor. Ancak 2024 yılı için en yüksek fiyat tahmininde bulunan kuruluş ise CoinFund. Firmanın yönetici ortağı Seth Ginns, Bitcoin'in 2024 yılında 500 bin dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini tahmin etmekte.