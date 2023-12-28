2024 Türkiye'sinde Erken Emeklilik İmkanları: EYT Yasası ve Daha Fazlasıyla Hayaller Gerçek Oluyor!

2024 yılında Türkiye'de erken emeklilik konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Çalışanların hayatında büyük bir yer tutan bu konuda, özellikle genç yaşlarda emeklilik hayali kuranlar için çeşitli fırsatlar sunulmakta. Erken emeklilik, EYT Yasası, borçlanma yoluyla emeklilik ve BAĞ-KUR düzenlemeleri gibi konular, bu haberimizde detaylı bir şekilde ele alınacak.

Erken Emeklilik ve EYT Yasası

Erken emeklilik, birçok vatandaşın uzun süredir hayalini kurduğu bir durum. 1999 öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Yasası büyük bir dönüm noktası oldu. Bu yasa, yaklaşık 2 milyon insanın emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürdü. EYT Yasası kapsamında, gerekli prim ödemelerini tamamlayan vatandaşlar, erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

Borçlanma Yoluyla Erken Emeklilik

Erken emekli olmak isteyenler için bir diğer seçenek de borçlanma. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için ise askerlik borçlanması sunuluyor. Kadınlar, her doğum için en fazla 2 yıl, toplamda ise üç çocuk için en fazla 6 yıl borçlanabiliyorlar. Erkekler ise, askerlik sürelerini borçlanarak, emeklilik tarihlerini öne çekebiliyorlar.

BAĞ-KUR Düzenlemesi

BAĞ-KUR sigortalıları için de önemli bir düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme ile BAĞ-KUR'lu vatandaşlar, 7200 gün prim ödemesi yaparak erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Bu, BAĞ-KUR'lu vatandaşların emeklilik tarihlerini ortalama 5 yıl kadar öne çekmelerine olanak tanıyor.

Yaşa Bağlı Emeklilik Şartları

Türkiye'de yaşa bağlı emeklilik şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirleniyor. Bu şartlar, belirli bir yaşın yanı sıra, gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanmasını gerektiriyor. Örneğin, 2008-2009 arası için belirlenen şartlar 7100 gün prim ve 60 yaş, 1999-2008 arası için 7000 gün prim ve 60 yaş olarak belirlenmiş durumda.

Kısmi Emeklilik Hakkı

2000 yılı sonrası sigortalı olan vatandaşlar için sunulan kısmi emeklilik hakkı, 4500 gün prim ödeme şartı ile sağlanıyor. Ancak, bu durumda da yaş şartının sağlanması gerekmekte. 2008 sonrası sigortalı olanlar için ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5400 gün prim ödemesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de erken emeklilik, vatandaşlara çeşitli yöntemlerle sunuluyor. Bu yöntemler arasında borçlanma, EYT Yasası, kısmi emeklilik ve BAĞ-KUR düzenlemesi gibi seçenekler bulunmakta. Bu imkanlar sayesinde, birçok vatandaş erken emeklilik hayallerine kavuşma şansını yakalıyor.