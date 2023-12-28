2024 Türkiye Sosyal Güvenlik Reformu: Asgari Ücret, İşsizlik Maaşı, Engelli Aylığı ve Daha Fazlasında Neler Değişti?

2024 yılı, Türkiye'de sosyal güvenlik sistemine getirilen önemli güncellemelerle dikkat çekiyor. 2024 yılı 65 yaş, engelli, stajyer ve işsizlik maaşı ile GSS, Bağkur, doğum askerlik borçlanması kaç para oldu? Bu haberimizde, vatandaşların ekonomik refahını doğrudan etkileyen bu değişiklikleri ayrıntılı olarak ele alacağız.

Asgari Ücrette Tarihi Yükseliş

Yeni yıl, çalışanlar için müjdeli haberlerle başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı üzere, 2024 yılında asgari ücret yüzde 49 oranında artarak 17.002 TL'ye ulaştı. Bu artış, diğer sosyal ödemeler üzerinde de önemli bir etki yaratıyor.

İşsizlik Maaşı ve Kıdem Tazminatında Önemli Artış

İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı, asgari ücret artışı ile paralel olarak yükseldi. 2023'te 5.365 TL olan işsizlik ödeneği tabanı, 2024'te 7.993 TL'ye, tavanı ise 15.989 TL'ye çıktı. Kıdem tazminatı da bu artıştan etkilendi.

GSS ve Bağkur Primlerinde Yükseliş

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur primleri, asgari ücrete bağlı olarak arttı. GSS primi, 342.06 TL'den 509.66 TL'ye yükselirken, Bağkur primleri de benzer bir artış gösterdi.

65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Aylık Artışı

65 yaş aylığı, yeni düzenlemeyle 2.680 TL'den 3.993 TL'ye yükseltildi. Bu artış, yaşlı nüfusun ekonomik güvencesini pekiştirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Stajyerler İçin Önemli Gelir Artışı

Stajyer maaşları, brüt asgari ücretin yüzde 30'u oranında hesaplanmakta ve bu rakam 2024'te 5.096,64 TL'ye çıktı. Bu değişiklik, genç iş gücünün ekonomik koşullarını iyileştiriyor.

Askerlik ve Doğum Borçlanması Rakamlarında Yenilenme

Askerlik ve doğum borçlanması ödemeleri, asgari ücretin yüzde 32'si oranında hesaplanıyor ve bu tutar 2024'te 213,18 TL'ye yükseldi.

Engelli Vatandaşlar İçin Aylık Artış

Engelli aylığı, yeni düzenlemeyle tabanı 2.792,26 TL, tavanı 4.188,39 TL'ye çıkarıldı. Bu artış, engelli bireylerin ekonomik refahını artırmayı amaçlıyor.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Yükselişi

İsteğe bağlı sigorta primi de asgari ücret artışına paralel olarak 6.395,79 TL'ye yükseltildi.