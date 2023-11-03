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2024 pasaport ücretleri: 2023 pasaport 10 yıllık ücretleri ne kadar?

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2024 pasaport ücretleri: 2023 pasaport 10 yıllık ücretleri ne kadar?
2024 yılına az bir süre kala güncel pasaport çıkarma ve pasaport yenileme ücretleri merak konusu oldu. Yeni yılda pasaport harçlarına zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2024 yılına az bir süre kala güncel pasaport çıkarma ve pasaport yenileme ücretleri merak konusu oldu. Yeni yılda pasaport harçlarına zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2024 PASAPORT HARCI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1639 liraya, 1 yıl için 2 bin 396 liraya, 2 yıl için 3 bin 912 liraya, 3 yıl için 4 bin 845 liraya, 3 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.

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Ekonomi
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