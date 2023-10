2024 İlkbahar-Yaz Mücevher Trendleri: İstanbul Jewelry Show'un Göz Kamaştıran Keşifleri!

Dünyanın en büyük beş fuarından biri olan 'Istanbul Jewelry Show', 2024 İlkbahar-Yaz mücevher trendlerini belirledi. WGSN Türkiye Satış Müdürü Seden Ünlü'nün konuşmacı olduğu seminerde, sektör temsilcileri ve ziyaretçilerle paylaşılan trendler büyük ilgi gördü.

Ünlü, Z kuşağının sürdürülebilir kaynaklarla üretilmiş taşlara önem verdiğini vurgulayarak, "2024 yılında mücevherde minimalist ve lüksün yanı sıra nostaljik ve eğlenceli bir tema olan 'Koru ve Bağlantı Kur Teması'nın ön planda olacağını" belirtti.

Dünya mücevher sektörü 54’ün kez düzenlenen Istanbul Jewelry Show kapsamında İstanbul’da bir araya geldi. Birbirinden değerli mücevherlere ev sahipliği yapan fuar, eş zamanlı düzenlenen etkinlikleri ile de sektöre yön veriyor. Bu doğrultuda ''Art For Jewellery - Inspiration Hub'' etkinliği kapsamında “2024 Trendleri” konusunda bir seminer düzenlendi.

Mücevher Sektöründe Arttırılmış Gerçeklik Kendini Hissettiriyor

WGSN Türkiye Satış Müdürü Seden Ünlü’nün konuşmacı olduğu seminerde yeni sezona hazırlıklı girmek isteyen yerli ve yabancı katılımcılar tüketici davranış tercihlerine dair kritik iç görülere sahip oldu. Ünlü, “Sürdürülebilirlik tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Son dönemde adını birçok sektörde sıkça duyduğumuz Z kuşağı, mücevheri yatırım olarak görüyor. Aynı zamanda bu kuşak sürdürülebilir kaynaklarla üretilmiş taşlara da önem veriyor.

AR ( arttırılmış gerçeklik) mücevher sektöründe de kendini gösteriyor. Alyans, saat ve değerli mücevherleri birçok insan internet üzerinden araştırıp satın alıyor. Bu nedenle mücevher markaları da AR sistemleri kullanarak sanal ortamda mücevherlerin gerçek görüntüsünü göstermeye çalışıyor.” dedi.

Küpe Altın Çağını Yaşıyor

Less is more yerine more is more denilen ve herkesin daha çok parlamak istediği bir sezonun geleceğini belirten Ünlü, sözlerine şöyle devam etti: “ 2024 yılında minimalist ve lüksün yanında nostaljik ve eğlenceli bir tema olan “ Koru ve Bağlantı Kur Teması” ön planda olacak. Ayrıca önümüzdeki sezonun öne çıkan temaları arasında doğayı dijitalize eden “Sensescapes” ve kişileştirme hedefi olan “Yaratıcı Güven” yer alıyor.

Küpe altın çağını yaşıyor, kulak süsleme trendi önümüzdeki sezon daha çok görülecek. Bilek görünümü için ise çoklu kullanım ön planda. Kişiselleştirme dediğimizde en önde gelen takı ise charmlar. 90l’arın minimalizmi ve 2000lerin pop/punkı bu sezon da hissedilecek. Erkeklerde ise zincir modası, küpe setleri, cufflar, piercingler, motifli/charmlı kolyeler öne çıkacak.