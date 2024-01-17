2024 Enerji ve Madencilik Sektörüne Dev Yatırım: 181,7 Milyar Lira

Türkiye'nin enerji ve madencilik seektörlerindeki büyüme potansiyeli göz kamaştırıcı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılında bu sektörlere toplamda 181,7 milyar lira kamu yatırımı yapılması planlanıyor. Bu rakam, önceki yıllara kıyasla muazzam bir artışı temsil ediyor.

Enerji Sektöründe Yatırım Artışı

2024 yılı için enerji sektörüne ayrılan bütçe, bir önceki yıla göre yüzde 70'lik bir artışla 75,7 milyar lira olarak belirlenmiş. Bu yatırım, özellikle doğal gaz ve petrol arama ve üretim faaliyetlerine odaklanacak. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesindeki çalışmalar için yaklaşık 100 milyar liralık yatırım planlandığını açıkladı. Bu yatırımların 2024 yılında 327 bin metre arama ve 399 bin metre üretim sondajı yapılmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Madencilik Sektörüne Büyük Pay

Madencilik sektörü için de önemli bir yatırım artışı söz konusu. 2024 yılında madencilik sektörüne yapılan yatırım, yüzde 34'lük bir artışla 106 milyar liraya ulaşacak. Bu yatırımların, Türkiye'nin maden çeşitliliğini ve madencilik kapasitesini artıracağı ve uluslararası piyasalarda daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacağı öngörülüyor.

Doğal Gaz ve Elektrik İletim Altyapısına Dikkat

Doğal gaz ve elektrik iletim altyapısına yapılan yatırımlar da göz ardı edilmemeli. Bayraktar'ın belirttiğine göre, BOTAŞ 2024'te doğal gaz depolama ve iletim hatlarına 29 milyar lira yatırım yapacak. TEİAŞ ise elektrik iletim hatları ve trafo yatırımlarına 28 milyar lira ayıracak. Bu yatırımlar, Türkiye'nin enerji altyapısını modernize etmek ve enerji güvenliğini artırmak için kritik öneme sahip.

Yenilenebilir Enerjiye Büyük Katkı

Bayraktar'a göre, özel sektör de yenilenebilir enerji alanında büyük rol oynayacak. Her yıl 5 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi santrali devreye alınması planlanıyor. 2035'e kadar mevcut kurulu güce 60 bin megavatlık ilave yenilenebilir kurulu gücü eklenmesi hedefleniyor. Bu, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olacak.

Enerji Verimliliği ve Tasarruf

'2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı' kapsamında, 2030'a kadar 20,2 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapılacağı ve bu sayede 2040'a kadar 46 milyar dolar tasarruf sağlanacağı belirtiliyor. Bu plan, enerji verimliliğini artırarak hem çevreyi korumayı hem de ekonomik tasarruf sağlamayı amaçlıyor.