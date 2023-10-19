2024 Bütçesindeki Büyük Değişiklikler: Büyük Vergi Artışları Bekleniyor! Hangi Vergiler Artacak?

2024 yılında hükümet, bütçedeki açığı kapatmak için vatandaşların ödediği vergileri kullanacak. Bu durum, özellikle akaryakıt, alkol ve tütün gibi ürünlerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile KDV gibi vergilerin artırılmasıyla 2024 vatandaşları için zorlu bir yıl olacak.

Vergi Yükü Artıyor: Araç Sahipleri Özellikle Etkilenecek

2024'te vergi yükü daha da artacak. Önümüzdeki yıl, araç sahiplerinden ÖTV, MTV ve akaryakıt vergilerinden KDV hariç 1.1 trilyon lira vergi toplanacak. Ayrıca alkol ve sigaradan da bütçeye 359 milyar lira ek gelir sağlanacak.

Bu vergi artışları, enflasyon tahminlerini aşacak ve özellikle araç sahipleri için büyük bir yük oluşturacak.

İktidarın 2024 Bütçesi: Halka Yüksek Vergiler

2024 bütçe tasarısı ile halka ağır vergiler yüklenecek. Hazine'nin kasasına 3.4 trilyon TL KDV ve 1.4 trilyon TL ÖTV geliri girmesi planlanıyor. Ayrıca, sermayeye yönelik olarak 2.2 trilyon TL vergi artışı yapılacak. Bu durum, devlet harcamalarının artırılmasını öngörüyor.

2024 Vergi Tahminleri

TBMM'ye sunulan bütçe kanun teklifi ile 2024 yılında ödenecek vergiler belirlendi. Gelecek yıl vergi gelirlerinin 8 trilyon 335 milyar lira seviyesine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, 2023 yılında vergi gelirlerinin yüzde 72.7 oranında artırılması hedefleniyor.

Vergi Yükü Halkın Üzerinde

2024 yılında Hazine'nin kasasına girecek olan KDV gelirlerinin 3 trilyon 341 milyar 959 milyon 29 bin TL olması bekleniyor. Dahilde alınan KDV'nin yüzde 76.8 artırılarak 1 trilyon 670 milyar 599 milyon liraya çıkacağı ve ithalde alınan KDV'nin de yüzde 79.4 oranında artacağı tahmin ediliyor. Bu sayede 1 trilyon 671 milyar 359 milyon TL ek gelir elde edilecek.

ÖTV Artışı Bekleniyor

Akaryakıt, alkol, tütün ürünleri ve lüks tüketim maddelerini içeren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için ciddi artışlar öngörülüyor. ÖTV geliri, 2023'e göre yüzde 71.9 oranında artışla 1 trilyon 409 milyar 765 milyon TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu yıl sonunda ise ÖTV gelirinin 820 milyar 209 milyon TL olması tahmin ediliyor.

2024'te vergilerden elde edilecek bütçe gelirlerinde önemli bir artış bekleniyor. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV'nin yüzde 129.4, otomobilden alınan ÖTV'nin yüzde 43.6, içkiden alınan ÖTV'nin yüzde 70.3, tütün ürünlerinden alınan ÖTV'nin yüzde 71.8 artması öngörülüyor.

2024 Yılında Artması Beklenen Vergiler