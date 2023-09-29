2024 Asgari Ücreti Ne Olacak? Bakan Işıkhan'dan Flaş Açıklamalar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son zamanlarda TİSK tarafından organize edilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği Orta Vadeli Programın, ekonomik stratejileri açıkça belirlediğini dile getirdi.

Ekonomik Refahın Yükseltilmesi

Bakan Işıkhan, ekonominin en önemli hedefinin vatandaşların yaşam standartlarını en yüksek düzeye çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "Enflasyon nedeniyle oluşan ek maliyeti azaltma amacı hepimizi birleştiriyor. Yılın sonunda asgari ücretteki bu yükü hafifletme planlarımızın olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm paydaşlarla, işçi temsilcileri dahil, bu konuda istişarelerde bulunacağız" dedi.

Sosyal Diyalogun Önemi

İş dünyasının güçlenmesinin ve işçilerin haklarının korunmasının sosyal diyalogla mümkün olacağını belirten Işıkhan, sürdürülebilir bir büyüme ve istihdamın da ancak bu şekilde sağlanabileceğini ifade etti.

İşçi ve İşveren İlişkisi

Işıkhan, işçi ve işverenlerin ekonomide eşit derecede öneme sahip olduğunu ve aynı amaca hizmet ettiklerini belirterek, "Birlikte çalışarak, zorlukların üstesinden gelip ekonomik istikrarı koruma yolunda ilerlemeliyiz" dedi.

Asgari Ücret Tartışmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 2024 yılında uygulanacak asgari ücret artışı konusunda hem işverenlerle hem de işçi sendikalarıyla sürekli istişare halinde olduklarını belirtti. "Bu sürecin başarısında sosyal diyalogun kilit bir role sahip olduğunu unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Yeni Asgari Ücretin Belirlenmesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılın asgari ücretini belirlemek için yakında toplanacak. Şu anda geçerli olan asgari ücret 11.402 TL