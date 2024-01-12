2023'te Rekor Kıran İkinci El Online Oto Pazarı: Satışlarda Büyük Artış

Türkiye'nin otomotiv sektöründe, ikinci el çevrim içi oto pazarı her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. 2023 yılında bu pazarda yaşanan önemli gelişmeler, araç satış rakamları ve pazarın genel dinamikleri üzerine detaylı bir inceleme yapalım.

İkinci El Çevrim İçi Oto Pazarında Artan Satış Rakamları

2023 yılı, ikinci el çevrim içi oto pazarı için oldukça hareketli geçti. Indicata'nın pazar raporuna göre, 2022'de 1 milyon 811 bin 498 adet aracın satıldığı bu pazarda, 2023 yılında satışlar %4 artarak 1 milyon 881 bin 97'ye ulaştı. Bu artış, sektörün dinamiklerinin sürekli değiştiğini ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor.

İlan Sayısı ve Satış Oranları

2023 yılında yayınlanan toplam 4 milyon 151 bin 644 ilanın %45'i başarıyla satışa dönüştü. Bu oran, ikinci el araç piyasasının canlılığını ve tüketicilerin çevrim içi platformlara olan ilgisini ortaya koyuyor.

Fiyat Dinamikleri ve Modeller

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, 2023 yılının Eylül ayından itibaren aylık fiyat düşüşlerine rağmen, perakende fiyatlar yıllık bazda %30,29 oranında artış gösterdi. Bu durum, piyasadaki fiyat dalgalanmalarını ve tüketicilerin alım kararlarını etkileyen faktörleri gözler önüne seriyor.

Araç Segmentlerindeki Satış Payları

2022 yılında sport segment araçların toplam satışlar içindeki payı %0,49 iken, 2023'te bu oran %0,57'ye yükseldi. SUV segment araçların payı da %14,81'den %15,91'e çıktı. Bu veriler, tüketicilerin tercihlerindeki değişimi ve popüler segmentlerdeki eğilimleri yansıtıyor.

Aylık Fiyat Değişimleri

2023 yılının Aralık ayında, çevrim içi mecralarda yayınlanan 377 bin 638 kurumsal ilanın 168 bin 421'i satıldı. Bu ayda, fiyatlar bir önceki aya göre ortalama %4,12 oranında düşüş gösterdi.

İkinci El Araç Pazarında Büyük Verinin Rolü

Günümüzde, ikinci el araç pazarında büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı oldukça yaygın. Indicata gibi iş zekası araçları, günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ederek pazarın nabzını tutuyor. Bu analizler, pazardaki eğilimleri anlamak ve stratejiler geliştirmek için kritik öneme sahip.

Çevrim İçi Platformlardaki İlan Verileri

İkinci el çevrim içi pazardaki satış verileri, 40 binden fazla kurum ve kuruluşun ilan verilerine dayanıyor. Bu platformlarda, araçların fiyatları pazar koşullarına göre güncelleniyor ve satış gerçekleştiğinde ilanlar kaldırılıyor. Bu süreç, pazarın dinamiklerini daha iyi anlamak için önemli bir gösterge.

2023 yılı, ikinci el çevrim içi oto pazarı için önemli bir dönüm noktası oldu. Artan satış rakamları, fiyat dinamikleri, ve teknolojinin kullanımı pazarın geleceği adına umut verici sinyaller gönderiyor. Bu pazarda başarılı olmak isteyenlerin, sürekli değişen trendleri ve tüketici tercihlerini yakından takip etmeleri gerekiyor. İkinci el çevrim içi oto pazarı, dinamik yapısı ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.